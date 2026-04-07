Giriş Tarihi: 08.04.2026 00:00
İLAN
T.C. BEYKOZ 1. AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/289 Esas
DAVALI : ZARRINA ISHANKULOVA (DEMİRCİ) - Özbekistan Cumhuriyeti uyruklu
Davacı Hüseyin DEMİRCİ tarafından aleyhinize açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile çekişmeli boşanma davasında açık adresiniz tespit edilemediğinden tahkikata geçildiğine ilişkin duruşma gün ve saatinin ilan yolu ile tebliğ edilmesi uygun görülmüştür.
Bu tebligatın gazetede yayınlanmasından YEDİ GÜN sonra tahkikat duruşma gün ve saatini tebellüğ etmiş sayılacağınız, HMK 147/2 maddesi uyarınca, 10/06/2026 günü saat 15:30'da Mahkememiz duruşma salonunda yapılacak tahkikat duruşmasında hazır olmanız, geçerli bir mazeretiniz olmadan duruşmaya gelmediğiniz takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada HMK 184-186 maddeleri gereğince sözlü yargılamaya geçilebileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK'nın 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda karar verileceği hususlarının ihtarıyla Davalı ZARRINA ISHANKULOVA (DEMİRCİ)'ye İLANEN tebliğ OLUNUR. İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.
УВЕДОМЛЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ ТУРЦИЯ, 1-Й СЕМЕЙНЫЙ СУД Р.БЕЙКОЗ
ДЕЛО No : 2022/289
ОТВЕТЧИК : ЗАРРИНА ИШАНКУЛОВА /ДЕМИРДЖИ/ - Гражданка РеспубликиУзбекистан
В рамках спорного бракоразводного процесса, возбужденного против Васистцом Хусейном ДЕМИРДЖИ в связи с распадом брака, поскольку Ваш адрес неудалось установить, было сочтено целесообразным уведомить Вас о дате и временислушания путем публичного уведомления.
Настоящее уведомление направляется ЗАРРИНЕ ИШАНКУЛОВЕ/ДЕМИРДЖИ/ путем публикации в газете. Считается, что Вы получили дату и времяследственного заседания через семь дней после его публикации в газете. Всоответствии со статьей 147/2 Гражданского процессуального кодекса, настоящим выуведомляетесь о необходимости явиться на следственное заседание, которое состоитсяв зале нашего суда 10 июня 2026 года в 15:30. В случае вашей неявки без уважительнойпричины, разбирательство будет продолжено в ваше отсутствие и Вы не сможетевозражать против принятых мер. В соответствии со статьями 184-186 Гражданскогопроцессуального кодекса, устное слушание может начаться на заседании, гдезавершается следственное разбирательство. Если заседание откладывается для устногослушания, отдельная повестка не направляется, и решение будет вынесено в вашеотсутствие в соответствии с положениями статьи 150 Гражданского процессуальногокодекса.
Настоящее уведомление считается врученным через семь дней после даты егопубликации.
