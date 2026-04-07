T.C.

CİHANBEYLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/24 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Konya ili Cihanbeyli ilçesi Gölyazı Kürşat Mahallesi

MEVKİİ : KÖYCİVARI

PAFTA NO :

ADA NO : 207

PARSEL NO : 81

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : (5,98 m² daimi kısımda mülkiyet hakkı, 529,94 m² kısımda daimi irtifak hakkı)

MALİKİN ADI VE SOYADI : KENAN AKDEMİR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/24 Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02439814