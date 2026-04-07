Giriş Tarihi: 08.04.2026 00:00
T.C.
CİHANBEYLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/24 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Konya ili Cihanbeyli ilçesi Gölyazı Kürşat Mahallesi
MEVKİİ : KÖYCİVARI
PAFTA NO :
ADA NO : 207
PARSEL NO : 81
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : (5,98 m² daimi kısımda mülkiyet hakkı, 529,94 m² kısımda daimi irtifak hakkı)
MALİKİN ADI VE SOYADI : KENAN AKDEMİR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/24 Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02439814