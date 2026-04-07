T.C.HENDEK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2026/1 Tereke Tasfiye 03/04/2026

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ ve

BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI

MURİS : OSMAN NURİ SARIKAYA (TC 60151168110)

MAHKEMESİ : Hendek Sulh Hukuk Mahkemesinin 21/01/2026 tarih ve 2021/664 esas, 2021/902 karar sayılı ilamı ile terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesi

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı miras bırakan hakkında yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile memurluğumuzca yürütülmektedir.

Yukarıda adı yazılı miras bırakanın terekesinin tasfiyesinde basit tasfiye usulünün uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu sebeple alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyesinin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İcra ve İflas Kanununun 166.ve 218'inci maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

