T.C. İSTANBUL 53. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2025/341 Esas

KARAR NO: 2026/100

Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğü İhlali suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17.02.2026 tarihli ilamı ile 9 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Abderzak ve Ahlam kızı, 27/07/1997 doğumlu OUMAIMA BEN AYADA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tarafına tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince tirajı 50.000 üzerindeki gazetede ve bir internet haber sitesinde Basın İlan Kurumu vasıtası ile ilan edilerek, ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Dair, gerekçeli kararın ve istinaf dilekçesinin taraflara tebliğ edildiği tarihten itibaren 2 hafta içerisinde, mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi ya da tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki nöbetçi asliye ceza mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yer nöbetçi asliye ceza mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunularak, taraf cezaevinde bulunuyor ise mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememiz kararına karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yoluna müracaat edilebileceği, bu şekilde süresi içerisinde İstinaf yoluna müracaat edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği Anayasa'nın 40/2; 5271 sayılı CMK'nın 34/2, 231/2 ve 232/6. maddeleri uyarınca hatırlatılarak Cumhuriyet Savcısının huzurunda ve mütalaasına uygun olarak, kayyımın yüzüne karşı verilen karar İLANEN TEBLİĞ olunur. 03.04.2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02441048