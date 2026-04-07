T.C. LAPSEKİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/87 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Çanakkale İli, Lapseki İlçesi, Beyçayır Köyü. 134 ada 24 parsel sayılı taşınmazın 7,08 m2 lik mülkiyet ve 630,44 m²'lik irtifak alanının kamulaştırmayı talep eden davacı idare Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kurum adına tapuya tescil edilmesi talepli olarak kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2026/87 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26.03.2026

