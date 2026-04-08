İLAN

KÜÇÜKÇEKMECE 11. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/630 Esas

KARAR NO : 2025/1074

Davacı MUSTAFA DEMİR aleyhine mahkememizde açılan Tazminat (Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizin 2025/630 Esas, 2025/1074 karar sayılı gerekçeli kararı ile;

1-Görev yönünden dava şartı eksikliği nedeniyle HMK 114/1-c ve 115 maddeleri gereğince DAVANIN USULDEN REDDİNE, görevli mahkemenin KÜÇÜKÇEKMECE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ olduğuna,

2-HMK 20. Maddesi gereği hükmün kesinleşmesini takiben davacının iki haftalık yasal süre içerisinde mahkememize başvurması halinde dosyanın yetkili ve görevli KÜÇÜKÇEKMECE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'ne gönderilmesine, aksi takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verileceğinin kararın tebliği ile birlikte ihtar edilmiş sayılmasına,

3-HMK'nun 331/2 maddesi gereğince davaya bir başka mahkemede devam edilmesi halinde yargılama giderine o mahkemece hükmedilmesine, görevsizlik kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmemiş ise talep üzerinden mahkememizce dosya üzerinden bu durumun tespiti ile yargılama giderlerine hükmedilmesine,

Dair davacı vekilinin ve davalı vekilinin yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süresi içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesi nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş,

Davalılar vekili Av. Sait Nursi ELMAS tarafından verilen istinaf başvuru dilekçesi ile;

Mahkememizin 23/09/2025 tarihli, 2025/630 E., 2025/1074 K. sayılı Görevsizlik kararının kaldırılmasına,

Davalı THE FIRST KEY EMLAK LTD. ŞTİ. yönünden, uyuşmazlığın kira ilişkisinden kaynaklandığı dikkate alınarak, görevli mahkemenin Küçükçekmece Sulh Hukuk Mahkemesi olduğunun tespitiyle dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesine,

Müvekkil ZOHREH RAHMANI yönünden ise, kira sözleşmesine taraf olmadığı, zamanaşımı ve haksız fiilin yokluğu nazara alınarak, davanın öncelikle husumet yokluğu ve diğer usuli itirazlarımız gereği usulden kesin reddine,

Ayrıca, KYOK kararları ile ispatlanan haksız fiilin yokluğu nedeniyle davanın esastan reddine karar verilmesini talep etmekle,

Davalı Meraj MIRZAEI'nin yurt içi tebliğe yarar adresinin bulunmaması ve kayıtlı yurt dışı adresinin de bulunmaması nedeniyle,

Davalıya gerekçeli karar ile istinaf başvuru dilekçesinin tebliğ edilemediği anlaşılmakla, gerekçeli karar ile istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, işbu ilanın yurt içinde ve yurt dışında yayınlanan gazetelerin birinde yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra gerekçeli karar ile istinaf başvuru dilekçesinin içeriği ilanen tebliğ olunur. 06/03/2026

