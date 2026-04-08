İLAN

SİLİFKE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/221 Esas

KARAR NO : 2026/38

DAVALILAR: 1- Kemal BAYRAM (T.C 15836338388)

2-Yasemin BAYRAM(T.C 15833338442)

Davacı HASAN EROL aleyhine mahkememizde açılan Vasiyetnamenin Tenfizi davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davanın kabulü ile; Silifke 2. Noterliği'nin 15/06/2015 tarihli ve 04459 yevmiye numaralı Vasiyetnamenin tenfizine, 1-Muris Şengül Erol adına 1/2 pay ile kayıtlı Mersin İli, Silifke İlçesi, Taşucu Mahallesi,3829 Parsel (yeni 7257 parsel) sayılı taşınmazın tapu kaydının iptali ile, vasiyet alacaklısı davacı Hasan Erol adına kayıt ve tesciline, Hüküm özetinin İİK 28. maddesi gereği Tapu Müdürlüğü'ne gönderilmesine, Dair; davacı vekilinin yüzüne, diğer tarafların yokluklarında, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi istinaf yargı yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatılmış olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 18/03/2026

