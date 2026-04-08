İ L A N

T.C. KÜTAHYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/1408 Esas

DAVALI : FATMA GÜNER - T.C. No: 15635254292

ADRES :1-)Cumhuriyet Mah. Mercan Sk. No:53/1 Merkez/ KÜTAHYA

2-) 264 N NEWBRIDGE RD LEVITTOWN, NY 11756 9988 'dır.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ/LEVITTOWN, NY

Davacılar Cemile Hırtlak ve Ahmet Aker tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamış ve ilanen tebliğ yapılmış, yine adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılan keşifler neticesinde davaya konu Kütahya ili Merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1921 ada 209 ve 210 parsel sayılı taşınmazlardan 209 parsel için toplam 4.580.000 TL, 210 parsel için 2.320.000 TL bedel biçilmiş, Antalya ili, Konya Altı ilçesi, Arapsuyu Mahallesi 4163 ada 6 parsel ana taşınmaz üzerinde 9 nolu bağımsız bölüm taşınmaz için 4.980.000,00 TL bedel biçilmiş ve taşınmazların ifrazının mümkün olmadığı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış yoluyla giderilmesi yönünde rapor düzenlenmiş, duruşma Günü: 14/04/2026 günü saat: 10:35'e bırakılmış olup, Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

