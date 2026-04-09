Örnek No:55*

T.C.

ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/483 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/483 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Yüreğir İlçe, Cumhuriyet Mahallesi, 11407 Ada, 4 Parsel, sayılı bir katlı betonarme depo ve arsası nitelikli taşınmazdır. Satışa konu taşınmaz tam hisse ile borçlu adına kayıtlıdır. Elektrik, yol, içme suyu ve kanalizasyon gibi alt yapı tesisleri mevcuttur. İdari, sosyal, ticari ve kültürel merkezlere ulaşımı mevcuttur. Parsel üzerinde imalathane olarak kullanılan bir yapı bulunmaktadır. Fen Bilirkişinin yerinde yapmış olduğu tespite göre yapının genel brüt alanı266,68 m² dir. Söz konusu yapı bitişiğindeki 11407 ada 3 parselle birlikte yapılmış olup, bölme duvarda bırakılan kapı vasıtasıyla da birlikte kullanılmaktadır. Yapının dikey taşıyıcı elemanları betonarme kolon, yatay taşıyıcı elemanları da çelik konstrüksiyon kiriştir. Dış cepheleri ve çatı kaplaması trapez saç, döşeme kaplaması grobeton üzeri şap, iç duvarları sıvalı ve plastik boyalı, dış kapısı sürgülü yağlı boyalı demir kapıdır. Bu yapı II/B grubu yapı sınıfındadır. Bu binanın kuzey, güney ve doğu cephelerine, ana binaya göre çatı yüksekliği daha düşük olan sundurma benzeri yapılar eklenerek kapalı alan genişletilmiştir. Bu yapının toplam yapı alanı fen bilirkişinin tespitine göre 252,98 m² dir. Cepheleri ve çatı kaplaması trapez saç, döşemesi grobeton üzeri şap, duvarları plastik boyalı, dikey taşıyıcı elemanları betonarme kolon, yatay taşıyıcı elemanları ise çelik konstrüksiyon kiriştir. II/A grubu yapı sınıfında olan bu yapının çok cüzi bir kısmıimar yoluna isabet etmektedir. Ana yapı içinde pvc ve demir profil malzeme kullanılarak yapılmış iki katlı basit olarak yapılmış, 15,02 m² (toplam: 30,04 m²) yapı alanında olan bir yapı da bulunmaktadır. Bu yapının zemin katı wc+lavabo ve mini mutfak, 1. katı da ofis olarak kullanılmaktadır. Söz konusu yapı I/C grubu yapı sınıfındadır. Yapının 250 m² alanı için 14.04.2011 tarih ve 0128 nolu inşaat ruhsatı mevcuttur.

Adresi : Güzelevler Mahallesi 2043 Sokak No:6 Yüreğir / ADANA Yüzölçümü: 500,00 m2

İmar Durumu : Yüreğir Belediyesi E-İmar Servisine göre; Küçük Sanayi Alanı, Ayrık Nizam, -E: 1.20 -Hmax: 12,50 m yapılaşma koşullarına sahiptir. Kıymeti: 10.815.595,60 TL KDV Oranı: %20 Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz takyidat raporunda olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 13:43

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 13:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 13:43

Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 13:43

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

