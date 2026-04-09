İ L A N

T.C. AFŞİN SULH HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2024/551 ESAS

MİRASÇI ALİ CÜCE - 29111228950 KAHRAMANMARAŞ ili, ANDIRIN ilçesi, KARGAÇAYIRI mah/köy, 40 Cilt, 82 Aile sıra no, 4 sırada nüfusa kayıtlı, İBRAHİM ve EŞE oğlu/kızı, 07/05/1960 doğumlu,

MİRASÇI FATMA CÜCE - 29114228896 KAHRAMANMARAŞ ili, ANDIRIN ilçesi, KARGAÇAYIRI mah/köy, 40 Cilt, 82 Aile sıra no, 3 sırada nüfusa kayıtlı, İBRAHİM ve EŞE oğlu/kızı, 05/04/1954 doğumlu,

MİRASÇI HANİFİ CÜCE - 29108229014 KAHRAMANMARAŞ ili, ANDIRIN ilçesi, KARGAÇAYIRI mah/köy, 40 Cilt, 82 Aile sıra no, 5 sırada nüfusa kayıtlı, İBRAHİM ve EŞE oğlu/kızı, 10/07/1962 doğumlu,

MİRASÇI KEMAL CÜCE - 29105229178 Tufan Paşa Mah.67.Sok.No:70Kadirli/ OSMANİYE KAHRAMANMARAŞ ili, ANDIRIN ilçesi, KARGAÇAYIRI mah/köy, 40 Cilt, 82 Aile sıra no, 6 sırada nüfusa kayıtlı, İBRAHİM ve EŞE oğlu/kızı, 05/08/1964 doğumlu,

Tarafınıza açılan Vasiyetname Açılması davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce bildirilen adresinize vasiyetname ve duruşma günü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adres bilgilerinizin olmaması, kolluk tarafından yapılan araştırmada açık adresin tespit edilemediği ve kayıtlarda herhangi bir adresinin olmaması nedeni ile tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından vasiyetnamenin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan Tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Mütevefta tarafından düzenlettirilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz gerektiği; kendilerine yapılan bildirimden itiharen mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından, mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasamufa bir ay içinde itiraz edilmez ise lehine ölüme bağlı tasarrufla mirasçı ataması veya belirli mal bırakma vasiyeti yapıları kişi ya da kişilere talepleri halinde atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduklarını gösteren bir belge verebileceğiniz ve yasal ihtarlardan haberdar olmuş sayılacağınız vasiyetname geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

