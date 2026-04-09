Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/380 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/380 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu kaydı: İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi, Kartaltepe mahallesi, İncirli mevkii, 590 ada, 7 parsel, 829,76 m2 yüzölçümlü, 30/430 Arsa paylı, 3. Kat, 14 nolu bağımsız bölüm, mesken nitelikli taşınmazın tamamı satışa konudur.

İmar durumu: Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 08.12.2025 tarihli yazısında, Bahçelievler Merkez Mahallesi, 590 ada 7 parsel, 21/06/2009 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planı ve 18.05.2018 tasdik tarihli plan notu tadilatında TAKS: 0.25, hmax: 13.50 mt (4 kat) "KONUT" alanında yapılaşmaya haizdir. Belediye dijital imar arşiv dosyasında yapılan incelemede, bina için 09.12.2016 tarihli yapı ruhsatı düzenlendiği görülmüştür.

Özellikler: Satışa ilişkin dosyamızda mevcut olan 02.01.2026 Tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz, İstanbul ili, Bahçelievler İlçesi, Kartaltepe mahallesi, İncirli mevki, 590 ada 7 parsel (829,76 m2 yüzölçümlü) sayısı ile kayıtlı, "6 Katlı Betonarme Mesken,Ofis,İşyeri Ve Arsası" nitelikli ana taşınmazda, 3.Katta 30/430 arsa paylı 14 b.bölüm numaralı "Mesken" nitelikli taşınmazın tamamıdır.Halihazırda ise, Bahçelievler Mahallesi, Fuatpaşa Sokak, No:15, Özlem Apartmanı, Kat:3 Daire:14 Bahçelievler/İSTANBUL posta adreslidir. Mahallinde yapılan incelemede 15 dış kapı numaralı Özlem Apartmanının, 2 Bodrum+Zemin+3 Normal Katlı, betonarme karkas yapı tarzında, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiştir.Projesine göre 2.Bodrum Katta otopark, sığınak ve 1.Bodrum kattaki dükkanların depo bölümleri, 1.Bodrum katta 2 adet mesken, 2 adet depolu dükkan ve bina girişi, Zemin ve Normal katlarda her katta 3 er mesken olmak üzere toplam 16 adet b.bölüm yer almaktadır. Bina dış cephesi kısmen akrilik boyalı, kısmen kompozit panel kaplıdır. Bina girişi 1.Bodrum kat seviyesinden, çelik kapı ile sağlanmaktadır.Binada asansör bulunmaktadır. Satışa konu 3.Katta 14 bağımsız bölüm numaralı "Mesken" nitelikli taşınmaz, blok girişine göre sağ tarafta, Fuatpaşa Sokaktan binaya bakışta arka cephede yer almaktadır. Projede, brüt 105 m2 (net 93 m2) alanlı taşınmaz, balkonlu salon, biri balkonlu 3 oda, balkonlu mutfak, banyo ve antre-hol bölümlerinden oluşmaktadır.Taşınmaza giriş kapısı çelik, iç mekânlara açılan kapıları amerikan panel, pencereleri pvc doğramadır. Salon ve oda zeminleri laminat döşeli, duvarları saten boyalıdır. Islak hacim zeminleri seramik döşeli olup, mutfakta mdf dolaplar, verzalit tezgah ve ankastre set, banyo bölümünde duş teknesi, duş kabini, lavabo ve klozet bulunmaktadır. "denilmektedir.

Mükellefiyetler: Beyan 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. 10/09/2015 - 24326

Beyan Yönetim Planı; 29/12/2016 (Başlama Tarih:29/122016, Bitis Tarih:29/12/2016 Süre:) 30/12/2016-34782

Beyan KM ne Çevrilmiştir. 14/05/2019-11614 (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Kıymeti : 12.600.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 14:45

06/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

