T.C. BATMAN 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/548 Esas

KARAR NO: 2025/917 Karar

5607 Sayılı Yasanın 3/18. Maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 09/12/2025 tarihli ilamı ile sanık Rebar SHAHEEN MOHAMMED hakkında 10 Ay Hapis cezası (Erteli )ve 50 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Verilen karar Othman ve Sakına oğlu, 06/10/1990 Duhok doğumlu Rebar SHAHEEN MOHAMMED'in kayıtlı adresi ve beyan adresi bulunmadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın tirajı 50.000'in üstünde bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2-hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

