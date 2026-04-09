T.C. BURHANİYE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/1111 Esas

DAVALI/(LAR) : ARİF ALKAN, 23506373492 TC NOLU,

Edremit 1. Noterliği 27/09/2021 tarih ve 8563 yevmiye sayılı Güney ALKAN'a ait vasiyetname düzenlenmiş olup, vasiyetname içeriğine göre alt soyunuzla birlikte mirastan çıkarıldığınız, hiç bir hak alamamanızın son arzu ve isteği olduğunun vasiyet edildiğine ilişkin mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 15/10/2026 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

