Örnek No:55*

T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/1084 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1084 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:Taşınmaz Tapu Kaydında; Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada 81 parsel, 9.790,78 m2 arsa üzerinde,ana gayrimenkul "1 Adet 32 Katlı Betonarme Ofis Ve İşyeri, 2 Adet 5 Katlı Betonarme Ofis Ve İşyeri, 1 Adet 4 Katlı Betonarme Ofis Ve İşyeri" niteliği ile kayıtlı, "Ofis" nitelikli, A blok, 16 nolu bağımsız bölüm, 5. katta, 25/2475 cilt/sayfa no ve 3500/1050414 arsa paylı TAŞINMAZIN İMAR DURUMU, RUHSAT ve MİMARİ PROJE BİLGİLERİ İmar Durumu - Osmangazi Belediyesi İmar Müdürlüğü Yetkilisinden alınan şifahi bilgiye göre değerlemeye konu taşınmazın konumlu olduğu parsel, 14.05.2001 tarihli, 1/1000 ölçekli, Yalova Yolu 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında, Ayrık nizam, Kaks:1,50, Hmax: 80 m, Ticaret lejantlı bölgede yer almaktadır. Parselin tekrardan yapılaşması durumunda İstanbul Caddesi Cephesinden:10 m ve diğer cephelerden : 5 m çekme mesafesi bulunmaktadır. Parselin yola parka terki olmadığı beyan edilmiştir. Yapı Ruhsatı – Yeni Yapı (25.05.2017 tarih, 639belge nolu)– İsim Değişikliği Ruhsatı (25.06.2021 Tarihli, 463 belge nolu) – yol kotu altı; 2 kat, yol kotu üstü 30 kat, toplam inşaat alanı; 322812 m², betonarme tarzda, 4A yapı sınıfında, 126 adet bağımsız bölüm için düzenlenmiştir. Mimari Proje - TKGM Sisteminde ve ilgili belediyesinde ana taşınmaza ait projesi incelenmiştir. Taşınmazın katı, kattaki konumu ve alanı açısından her iki proje birbiri ile uyumludur. Yapı Kullanma İzin Belgesi – (07.11.2022 tarihli 461belge nolu) – yol kotu altı; 2 kat, yol kotu üstü 30 kat, toplam inşaat alanı; 322812 m², betonarme tarzda, 4A yapı sınıfında, 126 adet bağımsız bölüm için düzenlenmiştir. Adresi: Altınova Mahallesi İstanbul Caddesi, Sky Tower Sitesi, A blok, No: 410A/16 Osmangazi/Bursa Ana Taşınmaz Özellikleri;• Ana taşınmaz;9.790,78 m²arsa üzerinde dört blok olarak inşa edilmiştir.2 Bodrum + zemin + 29 normal katın oluşmaktadır.32 katlı, 126 adet iş yeri nitelikli bağımsız bölüm içermektedir.Betonarme tarzında, 4/A yapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Bina girişi 1. bodrum kat seviyesinden sağlanmaktadır.Mimari projesine göre; 2. Bodrum katta otopark ve depo; 1.bodrum ve zemin katta 13 adet dükkan; 29 normal katının 111 adet ofis ve 2 adet kafe olmak üzere toplam 126 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. Dış cephesi alüminyum cam giydirme ile kaplıdır.Ana giriş kapısı alüminyum doğramadır. Taşınmazın yer aldığı binanın 2017 yılında inşaatına başlanmış olup yaklaşık 3 yaşındadır. Binaya ait Sınıfı: B, Kimlik No: Y2416EF3E10C7 numaralı enerji kimlik belgesi bulunmaktadır. Sitede; güvenlik, kapalı açık otopark, asansör bulunmaktadır. Bağımsız Bölüm Özellikleri; Taşınmaz ofis nitelikli olup 5. katta yer almaktadır. Taşınmaz doğu cephelidir. Projesine göre; 74,27 m² net alanlı 4,62 alanında 1 adet balkon bölümü dahil 80 m² brüt kullanım alanına sahiptir. Ayrıca taşınmaza ait 2. Bodrum katta depo eklentisi bulunmaktadır. Projesine göre ofis, mutfak, balkon ve wc bölümlerinden oluşmaktadır. Giriş kapısı çelik kapıdır. Isıtma sistemi kombidir. İç mekan özellikleri; zeminleri laminant parke kaplı, duvarlar ve tavanlar saten boyalıdır. Fiili durumu boş ofistir. KIYMETİ: Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi hudutları dâhilinde yer alan 3198 ada 81parsel üzerinde yer alan A blok dahilinde 5. kat, 16 bağımsız bölüm numaralı ofis vasıflı taşınmazın mevcut alan ve mevcut durumuna göre arsa payı ile birlikte taşınmazın tamamının değeri 6.000.000.-TL (Altımilyon Türk lirası) olarak tespit ve takdir edilmiştir.

Yüzölçümü : 9.790,78 m2 Arsa Payı : 3500/1050414 Kıymeti : 6.000.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 13:41 Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 13:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 13:41 Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 13:41

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

