T.C. EDİRNE

9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2024/787-Ceza Dava Dosyası

Konu : Cengiz AYTAN

İ L A N

"Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak" suçundan mahkememizin hakkında Edirne 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 26/11/2025 tarih ve 2024/787 Esas, 2025/463 Karar sayılı ilamı ile 1 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİS VE 625 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, en nihayetinde hapis cezasının ERTELENMESİNE, 2 yıl süre ile denetim süresinin belirlenmesine karar verilen Seyithan ve Sırma oğlu, 15/04/1977 Erzincan doğumlu Cengiz AYTAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ile istinaf talebi tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin HÜKÜM ÖZETİNİN İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02444281