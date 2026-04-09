T.C. KEŞAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/981 Esas

Mahkememizde açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında;

Edirne İli, Keşan İlçesi, Büyük Cami Mahallesi 535 ada 10 parsel numaralı taşınmaz maliki Emin: oğlu (Emin Çavuş)' nun mirasçılarını ve miras paylarını gösterir veraset belgesi istemli dava açılmıştır.

Murisin yasal mirasçılarının yapılan tüm aramalara rağmen isim ve tebliğe elverişli kayıt ve adresleri tespit edilemediğinden Türk Medeni Kanunun 594.maddesi gereğince mirasçıları var ise son ilan tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Mahkememize müracaat ederek mirasçı olduklarını gösterir belgelerini sunmaları ve mirasçılık sıfatlarını bildirmeleri aksi takdirde mirasının tamamının Hazineye intikal edeceği hususu ilan olunur.

