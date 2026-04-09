T.C.

NEVŞEHİR İCRA DAİRESİ

2025/5803 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/5803 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Sümermahallesi, 3475 ada, 8 parselde bulunan 1.031,40 m2 yüzölçümüne sahip ana taşınmazda, arsanitelikli taşınmazın borçluya ait 1/2 hissesi satışa konudur.

Kesinleşen 19/07/2025 keşif tarihli bilirkişi raporunda; "Dava konusu taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde; taşınmazın Nevşehir İli Merkez İlçesi Sümer Mahallesi 3475 Ada 8 Parselin tapu kayıtlarına göre, 1.031,40 m² büyüklüğünde niteliği ARSA olan taşınmazdır. Mülkiyetinin 1/2 hissesinin borçlu H**** K**** ya ait olduğu görülmüştür.Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmayıp arsa durumundadır.Taşınmaz etrafı kısmen beton bahçe duvarı ile çevrilidir.Taşınmaz üzerinde tarımsal faaliyet yoktur.Taşınmazın arazisi %1-3 eğimli topografyaya sahiptir.3475 ada, 8 parsel Nevşehir Belediyesi imar planında E:1.45 Yençok:17.50 Tick 1 alanına isabet etmektedir. (Tickl notasyonlu alanlarda zemin katların ticaret olarak düzenlenmesi zorunludur. Bu alanlarda konut ve ticaret kullanımları bir arada yer alabilir.)

Taşınmaz imar planı içerisinde kalmaktadır.Taşınmaz Üstad Necip Fazıl Bulvarına (Aksaray yolu) 35 m, Traktörcüler sitesine 190 m, Sanayi meydanına 1.5 km, Nevşehir Belediyesi Kapalı Pazar alanına 2.94 km, Nevşehir Belediyesine 3.60 km, Nevşehir Otogarına 1.40 km mesafededir.

Bahse konu arsa 1/1000 uygulama imar planı içerisinde olup her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanabilecek konumdadır. Yapılan serbest piyasa araştırmasına (emlak büroları) ve gelir idaresi başkanlığı arsa birim değerlerine göre yeri, konumu, alanı ve imar planı ile satışa sunulduğu zaman vs. unsurlar göz önüne alınarak keşif tarihi itibariyle taşınmaz arsasının 1 m² bedelinin 12.000,00 TL olabileceği,; 1.031,40 m²x 12.000,00 TL/m² =12.376.800,00 TL edeceği tespit edilir. Borçlunun hissesi değerinin ise: 12.376.800,00 TL x1/2 =6.188.400,00 TL eder. VeTaşınmaz üzerinde yapı olmadığından yapı değeri yoktur." denilmiştir.

İmar Durumu: Nevşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-40878925-000-52053 sayılı yazısı ile şehrimiz imar planına göre E:1.45 Yençok:17.50 Tick 1 alanına isabet etmektedir. (Tickl notasyonlu alanlarda zemin katların ticaret olarak düzenlenmesi zorunludur. Bu alanlarda konut ve ticaret kullanımları bir arada yer alabilir.)" şeklinde bildirilmiştir.

Kıymeti : 6.188.400,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Beyan; 3402 Sayılı Kanunun Ek'1 inci maddesi uygulamasına tabidir şeklinde 21/02/2017 tarih ve 2573 Yevmiye no' lu beyan vardır. Diğer hususlar tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 11:11

Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 11:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 11:11

Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 11:11

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

