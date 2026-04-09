Giriş Tarihi: 10.04.2026 00:00
Örnek No:55*
T.C.
OSMANİYE
İCRA DAİRESİ
2025/6853 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6853 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, RIZAİYE/KAZIM KARABEKİR Mahalle/Köy, 1668 Ada, 15 Parsel, Bilirkişi raporu ...
Adresi : Osmaniye Merkez Rızaiye/Kazım Karabekir Osmaniye Merkez / OSMANİYE
Yüzölçümü : 224 m2
İmar Durumu :İmar planında K1 (Konut alanı)olarak planlıdır.Düşük bir miktar yol terki bulunmaktadır.
Kıymeti : 4.752.375,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 10:23
Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2026 - 10:23
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 10:23
Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 10:23
06/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02443159