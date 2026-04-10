Giriş Tarihi: 11.04.2026 00:00
İLAN
ARTOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/164- KARAR NO : 2026/38
Davacı EYUP ÇOPUR aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; tüm aramalara rağmen davalının adresi tespit edilemediğinden davalı Adiile ŞENYAŞA'ya gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizin 06.02.2026 tarih ve 2024/164 Esas. 2026/38 Karar sayılı ilamıyla;
"Davanın REDDİNE,
Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta süre içerisinde Samsun Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere" karar verildiği, iş bu hüküm tebligat yapılamayan davalı Adiile Şenyaşa'ya tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
