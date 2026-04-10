İZMİR 10. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/791 Esas

KARAR NO : 2026/197

DAVALILAR : 1- AHMET BARAK -(EYYÜP ve NAİME'den olma, İzmir,16/04/1973 doğumlu, 10035084180 TC kimlik numaralı)

2- NAİME BARAK- (MEHMET ve SAİDE'den olma, Şanlıurfa,01/02/1951 doğumlu, 10110081608 TC kimlik numaralı)

3- SUZANNE BARAK-(EYYÜP ve NAİME'den olma, Hollanda/Amsterdam, 16/09/1991 doğumlu, 20774728726TC kimlik numaralı)

Davacı EMİNE BARAK aleyhine mahkememizde açılan Miras Hakkına Mahsuben Mülkiyet Hakkı Tanınması davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davacı tarafın tereke tespit talebinin feragat nedeniyle reddine,

2-Davacı tarafın sabit olan miras hakkına mahsuben mülkiyet hakkı tanınması talebininKABULÜ ile; İzmir ili, Bornova İlçesi, 3018 ada, 25 Parsel'de kayıtlı taşınmazın tapu kaydının iptali ile 4721 sayılı TMK. Md. 240/3 uyarınca davacı 1******82 T.C. Kimlik numaralı Emine Barak adına mülkiyet hakkı tanınmasına ve tesciline

3-Davacının 64/256 miras hissesinin mahsup edilerek yatırmış olduğu 3.106,320 TL bedelden

; 8/64 pay üzerinden hesaplanan 388.290,00 TL 'nin 1***2 T.c. Kimlik numaralı Aziz Barak'a

8/64 pay üzerinden hesaplanan 388.290,00 TL 'nin 5***0 T.C. Kimlik numaralı Sevim Tatari'ye

8/64 pay üzerinden hesaplanan 388.290,00 TL 'nin 1***8T.C. Kimlik numaralı Cemile Barak'a

8/64 pay üzerinden hesaplanan 388.290,00 TL 'nin 1***6 T.C. Kimlik numaralı Cuma Barak'a

8/64 pay üzerinden hesaplanan 388.290,00 TL 'nin 1***6 T.C. Kimlik numaralı Emine Uysal'a

8/64 pay üzerinden hesaplanan 388.290,00 TL 'nin 7***4 T.C. Kimlik numaralı FatihBarak'a

8/64 pay üzerinden hesaplanan 388.290,00 TL 'nin 1***6 T.C. Kimlik numaralı Deniz Çetin'e

3/64 pay üzerinden hesaplanan 145.608,75 TL 'nin 1***0 T.C. Kimlik numaralı Ahmet Barak'a

3/64 pay üzerinden hesaplanan 145.608,75 TL 'nin ***6 T.C. Kimlik numaralı Suzanne Barak'a

2/64 pay üzerinden hesaplanan 97.072,05 TL 'nin 1***8 T.C. Kimlik numaralı Naime Barak'aödenmesine

2-Davacı tarafça peşin karşılanan 1.927,45 TL harcın, alınması gerekli karar ve ilam harcı olan 7.709,79 TL'ndan mahsubu ile bakiye 5.782,34 TL daha harcın, davalılardan taraftan tahsili ile Hazineye gelir kaydedilmesine,

3-Davacı tarafça yapılan toplam 3.222,75 TL yargılama giderinin davalılardan taraftan tahsili ile davacı tarafa verilmesine,

4-Davacı taraf yargılama aşamasında kendisini vekille temsil ettirdiğinden, yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesaplanarak takdir olunan 30.000,00 TL vekalet ücretinin, davalı taraflardan tahsili ile davacı tarafa verilmesine,

5-Davacı tarafça yatırılan gider avansının sarf edilmeyen bölümünün kararın kesinleşmesinin ardından kendisine iadesine,

6-Dosyaya yatırılan Depo Bedelinin karar kesinleştiğinde davacı dışında kalan paydaşlara, payları oranında ödenmesine,

Dair, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesine gönderilmek üzere taraf sayısından bir fazla örnek verilecek dilekçe ile istinaf yolu açık olarak karar verilmiş olup, verilen karar, hazır bulunan davacı vekilinin ve davalı Emine Keser'in yüzüne karşı açıkça okunup usulen anlatıldı.17/02/2026

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 29/03/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02445159