İ L A N

OSMANİYE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET BİNASI VE EK HİZMET BİNASI KANTİNİ KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN

S.NO TAŞINMAZ

NO MAH. / KÖY ADA PARSEL KİRALANACAK KISIM (M2) Hissesi Doküman Bedeli KİRALAMA AMACI Süresi İLK YIL TAHMİNİ BEDEL(TL) İLK YIL GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE GÜNÜ SAATİ 1 99654555 Gebeli

(Ek Hizmet Binası) 2304 1 721 Tam 10.000,00 TL Kantin 3 (üç) yıl 16.000.000,00TL 4.800.000,00TL 24/04/2026 10.00

1- Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle satışları ve kiralaması yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2- Kiralamaya sunulan taşınmaz 24/04/2026 tarih ve saat:10:00'da Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonunda ihalesi yapılacaktır. İşin Başlayış tarihi Yer teslimi ile başlayacaktır. İşin Başlayış tarihi 06.05.2026 işin bitiş tarihi 05.05.2029'tir

3- Kiralamaya sunulan taşınmaza ilişkin şartname mesai saatleri içerisinde Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Biriminde bedelsiz olarak görülebilir.

4- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) Geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) ihale tarihi itibarıyla 120 gün süreli geçici teminat mektubu, (ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur.) İLK YIL Tahmin edilen bedel 16.000.000,00 TL (ON ALTI MİLYON TÜRK LİRASI) olup geçici teminat miktarı (İLK YIL İÇİN) 4.800.000,00 TL (DÖRT MİLYON SEKİZ YÜZ BİN)TL'dır. Takip eden yıllar kira bedelleri ise, 20 Eylül 2018 tarihinde 30541 Sayı, 108 Karar No ile yayınlanan Resmi Gazetede belirtilen 2019-2021 Ekonomi Programı kapsamında alınan karar gereğince bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi ( TÜFE- on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişimi ) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir. Kira artış bedelleri ile ilgili mevzuatta değişiklik olması takdirde kira artış bedellerine ait son hüküm esas alınacaktır. Bulunacak bedel üzerinden %6 oranında kesin teminat alınacaktır.

b)ikametgâh ilmühaberi,

c)Nüfus cüzdan örneği,

d)Nakit Geçici Teminat Osmaniye Devlet Hastanesi Osmaniye Halk Bankası Şubesi TR700001200916800005000006 hesabına Kurumumuzun Vergi Kimlik Numarası:8150343235

e)Ticaret Sicil ve /veya ilgili meslek odasından ya da Kantin odasından ihalenin ilk ilan / davet tarihinden sonra alınmış mesleki faaliyetten men olmadığına veya mesleki faaliyetinin devam ettiğini gösteren belge

f)Vergi Kimlik Numarası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnamelerini ile vekaleten ihaleye katılan kişilerin noter tasdikli imza beyannamesini, Gerçek kişiler için noter tastikli imza beyannamesini,

g) Doküman satın alındığına dair belge. İhale Dokümanları Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satın Alma Biriminde görülüp 10.000,00 TL bedel ile temin edilebilir. İhaleye teklif için doküman almak zorunludur.

h) Son bir ay içerisinde Cumhuriyet Savcılığından alınmış Sabıka kaydı (Tüzel kişilerde Şirket ortaklarının tamamı)

ı) İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan işletme kayıt belgesi

i) İhale tarihinden itibaren en fazla 1 ay içinde alınmış olan vergi borcu yoktur yazısı

j) İhale tarihinden itibaren en fazla 1 ay içinde alınmış olan SGK borcu yoktur yazısı

k) - İsteklilerin ilk ilan tarihinden itibaren son 5 yıl içinde Sağlık Bakanlığı'na ve YÖK'e bağlı en az 400 yataklı bir hastanede kantin ve/veya kafeterya işletmecisi olarak hizmet verdiğini gösteren resmi makamlarca onaylanmış belge

l) İstekliler adına düzenlenmiş gıda güvenliği yönetim sistemi ISO 22000 belgesi

m) İstekliler adına düzenlenmiş kalite yönetim sistemine dair ISO 9001 Belgesi

n) Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinin taşınmazlarının kiralanması veya kullanılması nedeniyle oluşmuş, vadesi geçmiş kira borcunun bulunması ve bundan dolayı dava sürecinin devam etmesi durumunda istekli değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Bu belgelerin Teklif zarfında sunulması zorunludur.

5- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli ve taahhütlü olarak gönderebilirler. Gönderilen dosyada yer alan teklif son teklif olarak kabul edilecektir. Postadan doğacak gecikmeler kabul edilmez.

6- İhaleye iştirak edecek katılımcılar ihale tarihinden önce kantin/kafeterya olarak kiralanacak ticari alanı görebilir ve idareden bilgi alabilirler. İhaleye iştirak eden isteklilerin kantin/kafeterya olacak kiralanacak ticari alanı görmüş ve idareden bilgi almış sayılacaktır.

7-Komisyonumuz, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- 2886 Sayılı Devlet ihale Kanunun 6. Maddesinde belirtilenler ihaleye katılamazlar. Ayrıca ihalenin ilk İlan tarihi olan 10/04/2026 tarihi itibariye Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinde bulunan kantin işletmeleri ile ilgili kira, su, elektrik vb. günü geçmiş borcu bulunan ve/veya bundan dolayı dava süreci devam edenler ihaleye katılamazlar.

