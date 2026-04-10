SEYDİLER BELEDİYESİ GÜNEŞ ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ KURULUMU YAPIM İŞİ İHALE İLANI.

GERÇEK KİŞİLERDEN:

Nüfus cüzdan sureti,

Nüfus kayıt örneği (İkametgâh belgesi),

Geçici teminatı yatırdığına dair belge,

Temsil durumunda; noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

Şartname aldığına dair belge,

Seydiler Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)

2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyan.

En az 5MW (toplam) resmi kurum ve özel şirketlerden iş bitirme belgesi (GES tesisi kurma referansı).

TÜZEL KİŞİLERDEN:

Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

Ortak Girişimciler için noter onaylı ortaklık beyanı.

Geçici teminatı yatırdığına dair belge,

Tebligat için adres beyanı

Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

Şartname aldığına dair belge,

Seydiler Belediyesi'ne borcunun olmadığına dair Tahsilat Servisi'nden alacakları borcu yoktur belgesi.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyan.

1 - Afyonkarahisar İli, İscehisar İlçesi, Seydiler Kasabası'nda, 114 Nolu Ada 250 Parsel üzerindeki arazinin 12.117,65m2 lik alanda kurulacak olan 25 Yıl Süreli Gelir Paylaşımlı 350 kW Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Santrali Kurulumu Yapım İşi kullanılmak üzere Yıllık kira bedeli üzerinden Sınırlı Ayni Hak tesis edilmesi, kiralanması işidir.2 – İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenler her gün mesai saatleri dahilinde Seydiler Belediyesi Fen İşleri servisinden görülebilir ve 1000,00 TL bedelle satın alınabilir.3 – İhale, Afyonkarahisar İli, İscehisar İlçesi, Seydiler kasabası Hasan Basri mahallesi. Afyon Cad. No:11 Belediye Meclis salonu adresinde 24.04.2026 tarihinde Cuma günü saat 14:30 de Belediyemiz Binası Encümen Toplantı Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümleri çerçevesinde (Açık Arttırma suretiyle), Encümen huzurunda yapılacaktır.4 – İhalesi yapılacak GES tesissisinin Kiralama Süresi: 25 ( Yıl),Yapılacak Santralin Yaklaşık Yapım Bedeli: 11.458.982,12 TL Geçici Teminatı 343769,46-TL dir.5 – İhaleye girecek isteklilerden aranılan belgeler.

6 – İhaleye katılacak kişi veya kuruluşlar 5.Maddede istenilen belgeleri ihale gününde, en geç saat 14:00 a kadar İhale komisyonuna teslim edeceklerdir.

7 – İhale komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İrtibat No : 02723467200

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02445421