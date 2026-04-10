T.C ARDAHAN İL ÖZEL İDARESİ

(İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü)

Sıra

No Taşınmaz Yüzölçümü

m² Muhammen Bedel (1 yıllık)

KDV Dahil Değil Geçici Teminat Bedeli (Asgari) İHALE TARİH İHALE SAAT 1 Ardahan İli Karagöl Mahallesi 776 ada 9 parsel ( Zemin Katı olan 4 Katlı Betonarme bina ve arsası ) 1.444,77 m²'lik hisseli taşınmaz 10.041.151,50TL 301.234,545 TL 22.04.2026 10:00

1- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Ardahan ili, Merkez İlçesi Karagöl Mahallesi 776 Ada 9 nolu parsel sayılı parselde bulunan Zemin katı olan Dört Katlı betonarme bina ve arsasının satış ihalesi .2-Ardahan ili, Merkez İlçesi Karagöl Mahallesi 776 Ada 9 nolu parselde bulunan taşınmazın satışı 22.04.2026 saat 10:00'da, Ardahan İl Özel İdaresi ,İl Encümeni Toplantı Salonunda, İl Encümeni huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35.a Maddesi gereği Kapalı teklif, açık artırma usulünce yapılacaktır.3-Satışa çıkartılan Ardahan İli,Merkez İlçesi Karagöl Mahallesi 776 ada 9 nolu parsel ( arsa üzerinde bulunan binanın deprem performans analiz testlerine göre uygun olmadığından muhammen bedel arsa fiyatı üzerinden hesaplanmıştır, binanın yıkımını alıcı tarafından yapılacaktır ) muhammen bedeli, geçici teminatları, İhale Tarih-Saati bilgileri aşağıda belirtilmiştir.



4-İhaleye katılım şartları ve İstenilen belgeler



1) Gerçek kişi olması halinde, Nüfus cüzdanı tasdikli fotokopisi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1 ) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

b) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

c) İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi

d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İdaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

e) Tebliğe esas İkametgah belgesi, örneklerini vermek zorundadır.

f) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış

g)Sgk ve borcu yoktur yazısı.

h) İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde 22.04.2026 tarihi saat 10:00'a kadar Kaptanpaşa Mah. Hamam Sokak 2/B, Kat 5 Merkez/ARDAHAN' da bulunan İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden görülebilir ve 1.000 TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacak olanlar şartname satın almak zorundadır.



5-Yukarıda belirtilen taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler: ihale zarflarını, şartnamede belirtilen belgelerini, şartnameye uygun olarak hazırlayarak ihalenin 'yapılacağı 22/04/2026 tarih saat 10: 00'a kadar İl Genel Meclis Hizmet Binasında, Encümen Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.



6- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.





ILAN OLUNUR

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02446183

