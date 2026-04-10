T.C. GAZİOSMANPAŞA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/424 Esas

DAVALI : ÖZLEM KIYAK İdris-Ayşe Kızı, 2001 doğumlu

Davacı Sabri Bekçi tarafından aleyhinize açılan Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize bilirkişi raporu tebliğe çıkarılmış olup, adresiniz yıkıldığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporununtarafınıza tebliğine karar verilmiştir.

Dava konusu İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 10233 ada, 15834 Parselde bulunan taşınmaz içintalep edilen ecrimisil bedelinin 191.585,76-TL olarak hesaplandığı, bilirkişi raporu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

