İLAN

T.C. HATAY 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/14 Esas

DAVALI : HATAY MAT YAPI İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET VE İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ

Davacı tarafından tarafınıza açılan davanın dava dilekçesi ile;4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun"Sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeler" başlıklı 22. Maddesi doğrultusunda 03.02.2022 Tarihi itibari ile 106.937,93TL tutarındakiihalenin feshinden kaynaklı teminat güncelleme farkının yasal faiziyle birlikte tazmini talep edilmiştir.

Bilirkişi raporu ile; Davacı kurumca ihalenin feshinden kaynaklı talep edebileceği teminat güncelleme farkı miktarın dosyadaki delillerin incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucu;Teminat güncelleme fark tutarının 106.937,93 TL olduğu, bildirilmiştir.

Tüm araştırmalara rağmen ulaşılamadığından Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddesi gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, yukarıda özeti bulunan dava dilekçesine karşı "iki hafta içerisinde cevap dilekçesinin sunulması gerektiği aksi halde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, ayrıca yukarıda belirtilen ön inceleme duruşması gün ve saatinde duruşmada hazır bulunmadığınız takdirde, tarafların hiçbirinin duruşmaya katılmaması veya davayı takip etmemesi durumunda, davanın 150/1 maddesi uyarınca işlemden kaldırılacağı, karşı taraf davayı takip ettiği takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı, sulh için gerekli hazırlığın yapılması, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmaları, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği, ayrıca duruşmanın 06/05/2026 günü saat 10:05 bırakılmasına karar verildiği, ihtaren bildirilir" ihtarıyla birlikte davalı HATAY MAT YAPI İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET VE İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ'ne tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02444583