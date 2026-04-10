T.C. İSTANBUL 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

2024/866 Esas

2026/152 Karar

İLAN

Hırsızlık suçundan Mehmet ve Safire oğlu 25/08/1987 Sivrice doğumlu Elazığ Sivrice Yaruşağı nuf. Kayıtlı Sanık ÖZCAN ZAHALhakkında 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği gıyabı kararın tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanununun 28. Maddesi gereğince Resmi Gazetede ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,

İlan tarihinden itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde İstinaf talebini bildirir zabıt katibi tarafından düzenlenecek tutanak ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesine İstinaf yasa yolu açık olmak üzere aksi takdirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur 09/04/2026

