T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.775.000,00 TL 1 Taşıt 34MLG038 Plakalı , 2024 Model, PEUGEOT Marka, F Tipli, 10TMAH0042813 Motor No'lu, VR3FPHNS6RY625465

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 14:12

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 14:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 14:12

Bitiş Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 14:12

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Artırma Bilgileri

09/04/2026 (İİK m.114/4)

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02445408