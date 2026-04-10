T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

Giriş Tarihi: 11.04.2026 00:00
T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ2025/456012 ESAS
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.775.000,00 TL
|1
|Taşıt
|34MLG038 Plakalı , 2024 Model, PEUGEOT Marka, F Tipli, 10TMAH0042813 Motor No'lu, VR3FPHNS6RY625465
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 14:12
Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 14:12
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 14:12
Bitiş Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 14:12
09/04/2026 (İİK m.114/4)
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02445408