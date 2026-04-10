Giriş Tarihi: 11.04.2026 00:00

T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

Örnek No:54*

2025/456012 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/456012 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.775.000,00 TL 1 Taşıt 34MLG038 Plakalı , 2024 Model, PEUGEOT Marka, F Tipli, 10TMAH0042813 Motor No'lu, VR3FPHNS6RY625465
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 14:12
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 14:12
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 14:12
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 14:12

09/04/2026 (İİK m.114/4)

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02445408

