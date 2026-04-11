T.C.

BURSA

2. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN



ESAS NO : 2024/961

KARAR NO: 2026/211

Davacı , HEBATULLAH BASSOT ile Davalı , YEHYA MOUHAMED ORFALI arasında mahkememizde görülmekte olan Velayet (Velayetin Değiştirilmesi (TMK M.324)) davasının yapılan yargılaması sonucunda;

Davanın KABULÜ ile; Bursa 5. Aile Mahkemesinin 2019/292 Esas-2020/297 Karar sayılı dosyası ile tarafların müşterek çocuğu Ruba Mouhamed Orfalı'nın (Eleen Bassot'un) davalı babada olan velayetinin değiştirilerek velayetinin davacı anne HEBATULLAH BASSOT'a verilmesine,babası ile her ayın 2. ve 4. haftası Cumartesi saat 10:00'dan Pazar günü saat 17:00'a kadar,dini bayramların 2. günü saat 10:00'dan 3. günü saat 17:00'a kadar,babalar günü saat 10:00'dan saat 17:00'a kadar,sömestr tatilinin 1. haftası Pazartesi günü saat 10:00'dan 2. haftası Pazartesi günü saat 17:00'a kadar ve her yıl 1 Temmuz saat 10:00'dan 31 Temmuz saat 17:00'a kadar babaya verilmek suretiyle şahsi münasebet tesis edilmesine,4721 sayılı TMK'nun 324. maddesi uyarınca kişisel ilişki düzenlemesinin gereklerinin yerine getirilmemesi hâlinde,çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayetin değiştirilebileceğinin taraflara ihtarına (ihtar edildi), Tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla müşterek çocuk Ruba Mouhamed Orfalı (Eleen Bassot) için kararın kesinleştiği tarihten itibaren aylık 7.000,00TL iştirak nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine,bu nafakanın her yıl en son ödenen nafaka miktarı üzerinden yıllık TÜİK tarafından yayınlanan TÜFE oranında artırılmak sureti ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine,fazlaya ilişkin istemin reddine, Mahkememizin 27/12/2024 tarihli ara kararı ile müşterek çocuk Ruba Mouhamed Orfalı (Eleen Bassot) yönünden verilen yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasına, Davacının adli yardımdan yararlanması nedeniyle başlangıçta alınmamış olan 427,60TL başvurma harcı,427,60TL peşin harç ile eksik 304,40TL karar ve ilam harcı toplamından oluşan 1.159,60TL harcın davalıdan tahsili ile Hazineye irat kaydına, Davacının adli yardımdan yararlanması nedeniyle suçüstü ödeneğinden karşılanan 2.195,00TL tebligat gideri,18.540,00TL ilanen tebligat gideri,12.000,00TL tercüman bilirkişi ücreti gideri toplamından oluşan 32.735,00TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile Hazineye irat kaydına, Davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına, Dair; tebliğden itibaren iki hafta içerisinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere davacının yüzüne karşı, davalının yokluğunda verilen kararın davalı Yehya Mouhamed Orfalı'ya ilanen tebliğine, kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, gerekçeli karar tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

