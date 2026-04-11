T.C.BAKIRKÖYGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 14:20

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.: İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Kemalpaşa mahallesi, 1417 ada, 22 parsel, 155,92 Yüz ölçümlü, Arsa niteliklitaşınmazın 291/2400 hissesi satışa konudur.: Bağcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün E-12499196-109-4577295 sayılı imar durumu yazısına göre söz konusu taşınmaz; "Bağcılar İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, F21C18D4D pafta, 1417 ada, 22 parsel sayılı taşınmaz; 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planında (PİN; UİP-560), B-4 (bitişik nizam dört kat) yapılaşma koşullarında Konut Alanında kalmaktadır. Taşınmaz adresi Kemalpaşa Mah. 1916. Sok. No:5 Bağcılar/İstanbul olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu taşınmaza ait herhangi bir yapı ruhsatına rastlanmamıştır. Bilgilerinize arz ederim." denilmiştir.: Satışa ilişkin dosyamızda mevcut 21/11/2025 Tarihli bilirkişi raporuna göre :" Satışa konu taşınmaz, İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1916. Sokak, No:5 kapı numaralı taşınmazdır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle ikiz - bitişik nizam, 4-5 katlı konut kullanımlı yapılaşma söz konusudur. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge, alt ve orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergâhına yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Satışa konu hisseli taşınmazın yer aldığı parsel 155,92 m² yüzölçümlü, hafif eğimli bir topoğrafik yapıya sahip olup, dikdörtgene benzer bir geometrik şekildedir. Taşınmaz parseli üzerinde mahallen ana girişi 1916. Sokak'tan olan, 1 Bodrum + Zemin + 4 Normal + Çatı katından müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, inşa edilmiş olan bina mevcut olduğu tespit edilmiştir. Parsel üzerinde yer alan binanın mahallinde 1. Bodrum katında iş yeri, zemin katı, normal katları ve çatı katı konut olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Daire alanlarının 150 m²'den küçük alanlı olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu parsel üzerinde yer alan binanın Coğrafi Bilgi Sistemin ve mahallinde yapılan tespitlere göre kapalı alanları itibariyle toplam inşaat alanı yaklaşık 600 m² dir. Bina dış cephesinin sıvalı olup, dairelerde pencere doğramaları PVC doğrama şeklinde, bina dahilinde elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcuttur "denilmektedir.: 2.175.000,00 TL: %20Kaydındaki Şerhler: Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.

12/03/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02445694