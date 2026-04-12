KÜTAHYA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN METNİ

DOSYA NO : 2025/686 Esas

Kütahya 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2025/686 Esas sayılı dosyasında sanık Medoune Mbaye Fall (Muhammed Kemoko Fall ve Mabinty oğlu, 2003 Gine doğumlu) ve müşteki Najebullah AhmadZay (Ahdar ve Zeynep oğlu 2000 Balkh doğumlu ) Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15/12/2025 tarih ve İddianame No: 2025/3727 iddianamesi ile sanık hakkında Basit Yaralama suçundan Türk Ceza Kanunu 86/2-1, 53 maddeleri gereğince cezalandırılması istemiyle Kamu Davasının açıldığı, Dosyanın basit yargılama usulüne kaydedildiği, sanığa ve müştekiye tebligat yapılamadığı, CMK 147. Maddesinde belirtilen yasal haklara sahip olduğu, ilanın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Kütahya Adliyesi 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne, veya Kütahya dışında iseniz, mahkememize gönderilmek üzere en yakın adliye Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine savunmalarınız, beyan ve delillerinizi içerecek yazılı dilekçenizin sunulması aksi halde savunma yapmaktan vazgeçmiş sayılacağı ve duruşma yapılmaksızın karar verileceği hususu ihtar olunur. Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince,gazetede ve genel internet haber sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE, ilişkin kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususları ilanen tebliğ olunur.

