SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Giriş Tarihi: 13.04.2026 00:00

İLAN
TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi ve taşınmaz şartnamesi hükümleri doğrultusunda satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.
SIRA NO MAHALLE ADA PARSEL NO ANA TAŞINMAZ YÜZÖLÇÜMÜ M2 HİSSE ORANI TAŞINMAZ NİTELİK TAHMİNİ MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE YERİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 AZİMLİ 0/217 81.000,00 M2 TAM TARLA 16.000.000,00 TL 480.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 24.04.2026 10:00
2 HACIRAHMANLI 194/19 115,99 M2 TAM ARSA 1.150.000,00 TL 35.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 24.04.2026 10:10
3 ÇULLUGÖRECE 906 6,930,87 M2 TAM BAHÇE 1.850.000,00 TL 56.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 24.04.2026 10:20
4 GÜMÜLCELİ 113/4 381,10 M2 TAM ARSA 1.525.000,00 TL 46.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 24.04.2026 10:30
5 GÜMÜLCELİ 113/5 387,40 M2 TAM ARSA 1.550.000,00 TL 47.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 24.04.2026 10:40
6 GÜMÜLCELİ 113/6 393,55 M2 TAM ARSA 1.575.000,00 TL 48.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 24.04.2026 10:50
7 GÜMÜLCELİ 113/7 399,75 M2 TAM ARSA 1.600.000,00 TL 48.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 24.04.2026 11:00
8 GÜMÜLCELİ 113/8 399,40 M2 TAM ARSA 1.598.000,00 TL 48.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 24.04.2026 11:10
9 GÜMÜLCELİ 113/9 418,75 M2 TAM ARSA 1.675.000,00 TL 51.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 24.04.2026 11:20
10 KEMİKLİDERE 112/1 595 TAM ARSA 1.000.000,00 TL 30.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 24.04.2026 11:30
11 KEMİKLİDERE 112/2 590 TAM ARSA 1.000.000,00 TL 30.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 24.04.2026 11:40
12 KEMİKLİDERE 103/7 626 TAM ARSA 1.080.000,00 TL 33.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 24.04.2026 11:50
13 KEMİKLİDERE 108/5 544,00 M2 TAM ARSA 915.000,00 TL 28.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 24.04.2026 12:00
14 KEMİKLİDERE 106/8 602,00 M2 TAM ARSA 1.010.000,00 TL 31.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 24.04.2026 12:10
15 KEMİKLİDERE 103/8 616,00 M2 TAM ARSA 1.035.000,00 TL 32.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 24.04.2026 12:20
16 KEMİKLİDERE 106/9 608,00 M2 TAM ARSA 1.020.000,00 TL 31.000,00 TL BAŞKANLIK MAKAMI 24.04.2026 12:30
İhale şartnamesi 2.000.00 TL karşılığında Emlak ve İstimlak müdürlüğünden satın alınabilir.
İhaleye katılacaklar Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Banka Iban numarası, Nüfus Kayıt Örneği, İkamet Belgesi, Sabıka Kaydı, %3 Geçici Teminat Bedeli yatırdığına dair makbuz, Şartname bedeli yatırıldığına dair makbuz, Belediyemize borcu olmadığına dair belge, İhaleye Tüzel kişi katılacaksa sicil kaydı, imza sirküleri ile birlikte ihaleye katılmaları ilanen duyurulur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02445826

