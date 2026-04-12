Giriş Tarihi: 13.04.2026 00:00
|İLAN
|SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
|TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ
|Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi ve taşınmaz şartnamesi hükümleri doğrultusunda satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.
|SIRA NO
|MAHALLE
|ADA PARSEL NO
|ANA TAŞINMAZ YÜZÖLÇÜMÜ M2
|HİSSE ORANI
|TAŞINMAZ NİTELİK
|TAHMİNİ MUHAMMEN BEDEL
|GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
|İHALE YERİ
|İHALE TARİHİ
|İHALE SAATİ
|1
|AZİMLİ
|0/217
|81.000,00 M2
|TAM
|TARLA
|16.000.000,00 TL
|480.000,00 TL
|BAŞKANLIK MAKAMI
|24.04.2026
|10:00
|2
|HACIRAHMANLI
|194/19
|115,99 M2
|TAM
|ARSA
|1.150.000,00 TL
|35.000,00 TL
|BAŞKANLIK MAKAMI
|24.04.2026
|10:10
|3
|ÇULLUGÖRECE
|906
|6,930,87 M2
|TAM
|BAHÇE
|1.850.000,00 TL
|56.000,00 TL
|BAŞKANLIK MAKAMI
|24.04.2026
|10:20
|4
|GÜMÜLCELİ
|113/4
|381,10 M2
|TAM
|ARSA
|1.525.000,00 TL
|46.000,00 TL
|BAŞKANLIK MAKAMI
|24.04.2026
|10:30
|5
|GÜMÜLCELİ
|113/5
|387,40 M2
|TAM
|ARSA
|1.550.000,00 TL
|47.000,00 TL
|BAŞKANLIK MAKAMI
|24.04.2026
|10:40
|6
|GÜMÜLCELİ
|113/6
|393,55 M2
|TAM
|ARSA
|1.575.000,00 TL
|48.000,00 TL
|BAŞKANLIK MAKAMI
|24.04.2026
|10:50
|7
|GÜMÜLCELİ
|113/7
|399,75 M2
|TAM
|ARSA
|1.600.000,00 TL
|48.000,00 TL
|BAŞKANLIK MAKAMI
|24.04.2026
|11:00
|8
|GÜMÜLCELİ
|113/8
|399,40 M2
|TAM
|ARSA
|1.598.000,00 TL
|48.000,00 TL
|BAŞKANLIK MAKAMI
|24.04.2026
|11:10
|9
|GÜMÜLCELİ
|113/9
|418,75 M2
|TAM
|ARSA
|1.675.000,00 TL
|51.000,00 TL
|BAŞKANLIK MAKAMI
|24.04.2026
|11:20
|10
|KEMİKLİDERE
|112/1
|595
|TAM
|ARSA
|1.000.000,00 TL
|30.000,00 TL
|BAŞKANLIK MAKAMI
|24.04.2026
|11:30
|11
|KEMİKLİDERE
|112/2
|590
|TAM
|ARSA
|1.000.000,00 TL
|30.000,00 TL
|BAŞKANLIK MAKAMI
|24.04.2026
|11:40
|12
|KEMİKLİDERE
|103/7
|626
|TAM
|ARSA
|1.080.000,00 TL
|33.000,00 TL
|BAŞKANLIK MAKAMI
|24.04.2026
|11:50
|13
|KEMİKLİDERE
|108/5
|544,00 M2
|TAM
|ARSA
|915.000,00 TL
|28.000,00 TL
|BAŞKANLIK MAKAMI
|24.04.2026
|12:00
|14
|KEMİKLİDERE
|106/8
|602,00 M2
|TAM
|ARSA
|1.010.000,00 TL
|31.000,00 TL
|BAŞKANLIK MAKAMI
|24.04.2026
|12:10
|15
|KEMİKLİDERE
|103/8
|616,00 M2
|TAM
|ARSA
|1.035.000,00 TL
|32.000,00 TL
|BAŞKANLIK MAKAMI
|24.04.2026
|12:20
|16
|KEMİKLİDERE
|106/9
|608,00 M2
|TAM
|ARSA
|1.020.000,00 TL
|31.000,00 TL
|BAŞKANLIK MAKAMI
|24.04.2026
|12:30
|İhale şartnamesi 2.000.00 TL karşılığında Emlak ve İstimlak müdürlüğünden satın alınabilir.
|İhaleye katılacaklar Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Banka Iban numarası, Nüfus Kayıt Örneği, İkamet Belgesi, Sabıka Kaydı, %3 Geçici Teminat Bedeli yatırdığına dair makbuz, Şartname bedeli yatırıldığına dair makbuz, Belediyemize borcu olmadığına dair belge, İhaleye Tüzel kişi katılacaksa sicil kaydı, imza sirküleri ile birlikte ihaleye katılmaları ilanen duyurulur.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02445826