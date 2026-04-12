T.C. ADANA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/96 Esas

DAVALI: EFE GÖKPINAR - baba adı: Kani Mutlugün GÖKPINAR , anne adı: Birthe Nörgaard Gökpınar 16/09/1972 doğumlu, Viborg/Danimarka

Davacı tarafından aleyhinize açılan Adana İli Seyhan İlçesi Tepebağ Mah/Köy, 270 Ada 73 Parselde bulunan taşınmazdaki Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 17/09/2026 günü saat: 10:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

REPUBLIKKEN TYRKIET

ADANA 7. CIVILE FREDSRET

Sagsummer : 2023/96 Grundlag (Esas)

Sagsøgte : Efe GÖKPINAR.Han er søn af Kani Mutlu GÖKPINAR og Birthe NörgaardGÖKPINAR, født 16.03.1972, Viborg/Danmark.

Meddelelse via presse (Offentlig meddelelse om tjeneste)

Der er anlagt sag mod dig vedrørende opsigelse af et eksisterende partnerskab i fast ejendom. Ejendommen er beliggende i Adana- Seyhan- Tepebağ og er registreret med bloknummer 270 marknummer 73.

En invitation er blevet sendt til din adresse, der er angivet i stævningen af din domstol, som informerer dig om retsmøde dato. Underretningen kunne dog ikke foretages, fordi du forlod din adresse. Der blev heller ikke opnået resultater fra adressesøgningen.

Af denne grund blev det besluttet, at stævningen og høringsdatoen ville blive meddelt via pressen. Du skal være personligt til stede ved retsmødet, der afholdes den 17/09/2026 kl. 10:35. Hvis du ikke selv kommer til retsmødet, skal du sende nogen til at repræsentere/advokat dig i retsmødetet. Ellers vil retssagen fortsætte i dit fravær i overensstemmelse med artikel 213/2 i den civile retsplejelov, som ændret ved lov nr. 3156. De ovennævnte forhold meddelelse via press i stedet for stævningen og retsmøde dato.

