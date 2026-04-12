Örnek No:55*

T.C.

ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2021/3 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/3 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Çukurova İlçe, Kurttepe Mahallesi, 5801 Ada, 8 Parsel, C Blok 10. Kat 19 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazdır. Satışa konu taşınmaz tam hisse ile borçlu adına kayıtlıdır. Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu parsel üzerindeki binaya ait 23.02.2005 tarih, 6/4 sayılı yapı ruhsatı ve 22.04.2008 tarih 11/5 sayılı yapı kullanma izin belgesi bulunmakta olup, onaylı mimari projesine göre parsel üzerinde 3 bloktan (A,B,C) oluşan yapı bulunmaktadır. Bina giriş kapısı camlı demirdoğrama kapı, giriş holü döşemeleri ve merdiven basamakları mermer kaplama , merdiven korkuluğu alüminyum imalat , duvarları ve tavanları plastik boyalıdır. Binada 1 adet asansör bulunmakta olup, ısınma sistemi doğalgaz sistemlidir. Site içerisinde güvenlik bulunmaktadır. Değerlemesi yapılan, C Blok, 10. kat, 19 bağımsız bölüm numaralı taşınmaz, projesinde doğu cepheden sağlanan bina girişine göre arka cephede, merdivenden çıkarken sağda konumlu olup, Güney, kuzey ve batı cephe olmak üzere 3 cephelidir. Konu taşınmaz, 4 oda, salon, mutfak, antre, hol, 2 banyo, kat kalorifer odası, wc ve 3 balkon hacimlerinden oluşmakta olup brüt 174 m2, Net 156 m2 alanlıdır. Mimari projesine göre kat, kattaki konum, alan ve mimari olarak uygun inşa edilmiştir. İç mekan özelikleri itibariyle; zeminler seramik kaplı, duvarlar iç cephe boyalı, tavan plastik boyadır. Islak hacimlerin zeminleri ve duvarları seramik kaplıdır. Mutfak tezgahı granit, dolapları ise ahşap kaplamadır. Banyo vitrifiye ve ekipmanları tamdır. Giriş kapısı çelik olup iç kapı doğramaları ahşap kapı, pencere doğramaları ise PVC'den mamuldür. Taşınmazda ısınma doğalgaz sistemlidir.

Adresi : Güzelyalı Mahallesi 81211 Sokak No:10/3 Günep Sitesi C Blok 10. Kat Daire No:19 Çukurova / ADANA

Ana taşınmaz Yüzölçümü: 4.454,00 m2 Mesken brüt 174 m2, Net 156 m2 alanlıdır.

Arsa Payı : 64/4800

İmar Durumu : 1/1000 lik Çukurova Uygulama İmar Planına göre; Konut Alanı, Ayrık İnşaat Nizamlı, Taks:0,40E:2,40, Hmax:51,50 yapılaşma şartlarına sahiptir.

Kıymeti : 6.500.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz takyidat raporunda olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 11:47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 11:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 11:47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 11:47

(İİK m.114 ve m.126)(*)

İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02444594