T.C.

RİZE

ASLİYE 3. HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO : 2023/6 KARAR NO : 2025/40

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından Mahkememizde açılan kamulaştırma davasında verilen 04/03/2025 tarihli karar ile ;

Davanın KABULÜ ile;

-Dava konusu Rize İli, Merkez İlçesi, Müftü Mahallesinde kain 1572 ada 1 parsel sayılı taşınmazın harita mühendisi Yalçın Akar tarafından düzenlenen 15/05/2023 tarihli rapor ve ekindeki krokisinde işaretli olarak gösterilen 315,26 m²'lik kısmının(tamamı) mülkiyet kamulaştırma bedelinin 5.149.177,34 TL( acele bedelinin mahsubu ile 3.250.379,13 TL) olarak TESPİTİNE, kamulaştırma fark bedeli olarak tespit edilen 3.250.379,13 TL'ye Anayasa Mahkemesinin5/4/2023 tarihli ve Esas No.:2022/83; Karar No:2023/69 sayılı iptal kararı dikkate alınarak; dava tarihi olan 02/01/2023 tarihinden karar tarihi olan 04/03/2025 tarihine karar kamu alacakları için öngörülen en yüksek oranda faiz işletilmesine,

Rize İli, Merkez İlçesi, Müftü Mahallesinde kain 1572 ada 1 parsel sayılı taşınmazın harita mühendisi Yalçın Akar tarafından düzenlenen 15/05/2023 tarihli rapor ve ekindeki krokisinde işaretli olarak gösterilen 315,26 m²'lik kısmının(tamamı) tapu kaydının İPTALİ ile davacı idare lehine YOL OLARAK TAPUDAN TERKİNİNE,

Anayasa Mahkemesinin 16/7/2020 tarihli ve Esas No.:2018/104; Karar No: 2020/39 sayılı iptal kararı dikkate alınarak; Dava konusu taşınmaz için kamulaştırma fark bedeli olarak belirlenen3.250.379,13 TL'nin kararın kesinleşmesi beklenilmeksizin tapu maliklerinin tapu kaydındaki ve veraset ilamındaki hisseleri oranında derhal kendilerine ödenmesine( kimlik bilgileri tespit edilemediğinden kendilerine kayyım tayin edilen tapu malikleri Fehmi kızı FERİDE KARTAL ile Hasan oğlu MEHMET EMİN'in hisselerine düşen bedelin KAYYIMA ÖDENMESİNE), ödeme yapılırken bilirkişi heyetince tanzim edilen 22.07.2024 tarihli ek raporun da dikkate alınmasına, bu hususta Halk Bankası Rize Şubesi Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına, taşınmazın tapu kaydı üzerindeki kısıtlamaların (varsa ipotek, vergi borcu, haciz, tedbir vs.)hükmedilen kamulaştırma bedeline YANSITILMASINA,

Davalı Maliye Hazinesi ve kayyım'ın kendilerini vekille temsil ettirdikleri anlaşıldığından AAÜT gereğince 30.000,00 TL maktu vekalet ücretinin davacı idareden alınarak kendilerini vekille temsil ettiren davalı Maliye Hazinesi ve kayyıma ödenmesine karar verilmiştir.

Karara karşı davacı idare vekilince istinaf kanun yoluna başvurulmuş, istinaf dilekçesi ile özetle ; kamulaştırmada fahiş bedele hükmedilmiş olduğu ileri sürülerek kararın istinaf mahkemesince kaldırılarak daha düşük bedele hükmedilmesi talep edilmiştir.

Mahkememiz kararı ile davacı tarafa ait istinaf dilekçesi taraflara tebliğe gönderilmiş olup davalılardan Muhammet ve Zehra dan olma , 26/05/1974 d.lu İLHAME KARALİ ile Muhammet ve Zehra dan olma 27/07/1970 d.lu ADEM KARALİ ' nin ve Muhammet ve Zehra dan olma , 22/02/1969 d.lu EMİNE YILDIRIM ın tebligat yapılacak adresi tesbit edilememiş olması nedeniyle bu şahıslara gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

İşbu ilan metninin yayımlandığı tarihten itibaren halen kendisine tebligat yapılamamış olan ADEM KARALİ ile İLHAME KARALİ ve EMİNE YILDIRIM ' ın Mahkememiz kararı ile davacı tarafın istinaf dilekçesine karşı 2 haftalık süre içerisinde Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği , aksi halde davalı İLHAME KARALİ ile ADEM KARALİ yönünden işbu hükmün kesinleşmiş olacağı hususları İHTAREN VE İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 09/04/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02445839