T.C. YENİŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

İLAN

T.C.

YENİŞEHİR1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2024/459 Esas

DAVALI : AMMAR GÜLEN

Davalı AMMAR GÜLEN(TC:43*******54, Seyfullah oğlu 1982 dğ.lu) tüm aramalara rağmen adresine ulaşılamadığından ön inceleme tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Milli Savunma Bakanlığı tarafından davalılardan olan Ammar Gülen aleyhine haksız eylemleri sonucu Yenişehir Hava Meydan Komutanlığı'nda doğan zararlara ilişkin meydana gelen 51.329,55-TL zararın olay tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davacıya ödenmesi talebi ile dava açılmış olup,

Duruşma Günü: 09/09/2026 günü saat: 09:35'da olup HMK 139, 140 ve 147 maddelerini ihtar ile duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerekmekle aksi halde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

