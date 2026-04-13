T.C.

ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/219 Esas

İLAN

Dava konusu Adana ili, Yüreğir ilçesi, Şehit Erkut Akbay Mahallesi, 10616 Ada, 15 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup, Davacı Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur. Duruşma günü: 18/06/2026., saat:.11:15

