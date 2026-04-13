T.C.

ISPARTA

5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/7 Esas

08.04.2026

Konu : Gaiplik Karar ilanı

Mahkememizin 03/11/2025 tarih, 2025/7 Esas, 2025/185 Karar sayılı dava dosyasında;

Davanın kabulü ile;

1-Isparta İli, Merkez İlçesi, Sülübey Mahallesi 146 ada, 21 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan "Mehmet Ali kızı Münire"nin Gaipliğine,

2-Isparta Halk Bankası Şubesi'nin 0545-AK010740 nolu hesabında biriken paranın tüm nemaları ile birlikte Maliye Hazinesine intikaline,

3-Davacı kurum harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

4-Yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

5-Gaiplik kararının özetinin, davacı tarafından mahalli gazetede ve tirajı yüksek olan ve Türkiye'de yayımlanan gazetelerden birinde ilan edilmesine,

6-Davacı tarafça dosyaya yatırılmış olup da kullanılmayan gider/delil avansının, kararın kesinleşmesinden sonra talep halinde davacıya iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesine gönderilmek üzere mahkememize sunulacak dilekçe ile istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02446684