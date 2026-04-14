ОГОЛОШЕННЯ

ВІД СУДУ У СПРАВАХ СІМ'Ї № 1 м. УШАК (РЕСПУБЛІКА ТУРЕЧЧИНА)

НОМЕР СПРАВИ (ОСНОВНИЙ) : 2017/812

На підставі обвинувального акта, поданого Республіканською прокуратурою м. Ушак за № 2017/1; листом Управління реєстрації населення провінції Ушак від 09/08/2017 року встановлено, що другий шлюб відповідача Ахмета Бурука, укладений 23/12/1988 року з Людмилою Косолаповою, є таким, що має ознаки абсолютної недійсності відповідно до статті 145 Цивільного кодексу Туреччини. У зв'язку з цим було заявлено вимогу про визнання шлюбу між Ахметом Буруком та Людмилою Косолаповою недійсним (абсолютно недійсним) на підставі статті 145/1 Цивільного кодексу.З метою вручення відповідачці Людмилі Косолаповій позовної заяви та ухвали про відкриття провадження, за адресою, зазначеною в консульстві, через Міністерство було направлено відповідне доручення про здійснення повідомлення. Однак це доручення було повернуто, і незважаючи на проведені заходи з розшуку адреси, іншого місця проживання Людмили Косолапової встановити не вдалося, у зв'язку з чим було прийнято рішення про здійснення повідомлення відповідачки шляхом публічного оголошення.

У зв'язку з цим повідомляється, що викладені позовна заява та ухвала про відкриття провадження вважаються врученими відповідачці через 10 днів з дати опублікування цього оголошення. Відповідач має право подати до нашого суду письмові заперечення (відзив на позов) у двотижневий остаточний строк відповідно до статей 122, 126 та 139 Цивільного процесуального кодексу. Також повідомляється, що у разі, якщо відповідач не забезпечить свою участь у справі особисто або через представника, розгляд справи буде проведено та завершено за її відсутності.

Це повідомлення шляхом оголошення доводиться до відома відповідачки Людмили Косолапової, дочки Олесі, громадянки України, дата народження: 09/02/1972.

Суддя

Гюйшах ТЕЗДЖАН БЕДЕР

220613

