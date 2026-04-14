İLAN

ESKİŞEHİR 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/1511 Esas

KARAR NO : 2026/60

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

Davacının davasının KABULÜNE,

1-Nüfusa ARTVİN İli, YUSUFELİ İlçesi, KÖMÜRLÜ Köyü/mah. Cilt 38, hane 20'de nüfusa kayıtlı, FİKRET ve CAHİDE'den olma, 13/01/1993 doğumlu davacı HACER KÖKLÜ ile aynı hanede nüfusa kayıtlı SÜLEYMAN ve SAADET'den olma 30/08/1984 doğumlu davalı MEHMET UĞUR KÖKLÜ'nın4721 s. TMK' nun 166/1. maddesi gereğince EVLİLİK BİRLİĞİNİN ORTAK HAYATI SÜRDÜRMELERİ KENDİLERİNDEN BEKLENMEYECEK DERECEDE TEMELİNDEN SARSILMIŞ OLMASI SEBEBİYLE BOŞANMALARINA

2-Müşterek çocukların velayetinin anneye bırakılmasına,

3-Tarafların müşterek çocuklar ile baba arasında her ayın 2. Ve 4. Cumartesi günleri saat 10:00'dan Pazar günleri saat 17:00'ye kadar, dini bayramların 2. günü saat 10:00'dan 3. günü saat 17:00'ye kadar, okul döneminde güz ara tatilinin ilk cumartesi günü saat 10:00'dan izleyen Cumartesi saat 12:00'ye kadar, sömestr ilk pazartesi günü saat 09:00'dan izleyen Pazar günü saat 17:00'ye kadar, Temmuz ayının 1. günü saat 10:00'dan 31. günü saat 17:00'ye kadar, babalar günü saat 09:00'dan aynı gün saat 20:00'e kadar görüşmeleri yoluyla 4721 s. TMK'nun 182/1. Maddesi gereğince kişisel ilişki kurulmasına,

TMK 182/2 hükmüne uygun olarak "kişisel ilişki düzenlemesinin gereklerinin yerine getirilmemesi durumunda çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayetin değiştirilebileceğinin" ihtarına,

4- Müşterek çocuklar için hükmolunan 4.000 'er TL tedbir nafakasının aynen devamı ile karar kesinleştikten sonra iştirak nafakası olarak davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Davacı kadın için hükmolunan 5000 TL tedbir nafakasının aynen devamı ile karar kesinleştikten sonra yoksulluk nafakası olarak devamına,

6--Boşanmaya sebep olaylarda karşılıklı kusur durumları ve ekonomik ve sosyal durumları göz önüne alınarak, boşanmak ile davacı kadının beklenen ve mevcut menfaatleri zarara uğradığı anlaşılmakla, karar kesinleştikten sonra işleyecek yasal faizi ile birlikte150.000,00 TL MADDİ tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

7- Boşanmaya sebep olaylarda kişilik hakları saldırıya uğradığı ve bundan elem ve acı duyduğu anlaşılan davacı lehine uğradığı elem ve acının tazmini açısından karar kesinleştikten sonra işleyecek yasal faizi ile birlikte150.000,00 TL MANEVİ tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

Davacı taraf adli yardımdan faydalandığından 732 TL peşin harç, 732 TL başvurma harcı, 23.688 TL yargılama gideri toplam 25.152 TL'nin davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,

Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte AAÜT gereğince hesaplanıp taktir edilen 45.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair, tarafların yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde, mahkememize verilecek dilekçe üzerine HMK 341 ve devamı maddeleri gereğince Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 10/04/2026

