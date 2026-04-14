İLAN

T.C.

ANTALYA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/514 Esas

MİRASÇI : ALİ İHSAN ÇANKAYA- 16399333568- 25 LEXHAM HOUSES, 2 ST MARGARETS, BARKING IG11 7TG ESSEX / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Muhabere Bürosunun 22/02/2024 tarih ve 2024/2966 sayılı ihbar yazısı ile açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;

Mirasçılardan yukarıda kimlik bilgileri yazılı ALİ İHSAN ÇANKAYA'ya dava dilekçesi, tensip tutanağı, duruşma zaptı ve Antalya 9. Noterliğinin 19/11/2018 tarih 30415 yevmiye nolu düzenleme şeklinde vasiyetnameve Antalya 9. Noterliği'nin24/03/2022 tarih 5216 yevmiye nolu düzenleme şeklinde vasiyetnameden dönme evrakı 7201 sayılı TK'nın 25/A maddesi uyarınca yurt dışı konsolosluk aracılığı ile tebliğ yazılarına rağmen tebliğ edilemediği, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ilgili evrakların ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava; Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Muhabere Bürosunun 22/02/2024 tarih ve 2024/2966 sayılı ihbar yazısı ile açılan Antalya 9. Noterliğinin 19/11/2018 tarih 30415 yevmiye nolu düzenleme şeklinde vasiyetnameve Antalya 9. Noterliği'nin24/03/2022 tarih 5216 yevmiye nolu düzenleme şeklinde vasiyetnameden dönme evrakının açılıp okunmasına ilişkindir.

Duruşma Günü: 10/09/2026 günü Saat:09.45'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde 6100 sayılı HMK'nun 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı, Antalya 9. Noterliğinin 19/11/2018 tarih 30415 yevmiye nolu düzenleme şeklinde vasiyetnameve Antalya 9. Noterliği'nin24/03/2022 tarih 5216 yevmiye nolu düzenleme şeklinde vasiyetnameden dönme evrakı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

