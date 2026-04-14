Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/883 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/883 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Talatpaşa Mahallesi, 4414 Ada, 11 Parsel 956,42 m2 yüzölçümlü ''Yirmibir Katlı Betonarme Mesken ve Arsası'' nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 865/95642 arsa paylı 11. Kat 69 Nolu ''Konut'' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Talatpaşa Mahallesi, Yaşayanlar Sokak No 20/69Kağıthane / İSTANBUL

Kıymeti: 5.750.000,00 TL KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 11:50

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 11:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 11:50

Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 11:50

07/04/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

