T.C.

ÇANKIRI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/98

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından kamulaştırmaya tabi tutulan Çankırı İli Kızılırmak İlçesi Osmanlı Mahallesi 399 ada 26 parsel sayılı Mahir Irmak, Lütfiye Irmak, Nuriye Irmak, Yusuf Irmak, Osman Irmak, Vural Irmak, Birsel Delikaya ve Seval Sarı'nın malik olduğu taşınmazdan doğalgaz boru hattına isabet eden 93,83 m² irtifak alanının kamulaştırma bedelinin tespitine, irtifak hakkı tesisine ve kullanma hakkı Kargaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye ait olmak üzere tapuda hazine adına tesciline dair 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davasında;

1.Davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/02/2006 tarihli ve 656-1 sayılı Kararı ile; Kargaz Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına doğal gaz dağıtım faaliyeti yapmak üzere, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca verilen DAG/656-1/116 numaralı dağıtım lisansı kapsamında yer alan dağıtım tesislerinin kurulabilmesi için gerekli olan aşağıda belirtilen taşınmazların kamulaştırılabilmesi amacıyla, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun 12/a maddesi ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7 nci maddesi gereğince kamulaştırma kararı alınmasına, karar verildiği, DAG/656-1/116 numaralı lisansa konu doğal gaz dağıtım tesisleri için ihtiyaç duyulan taşınmazların kamulaştırılabilmesi amacıyla, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/09/2023 tarihli ve 12105-3 sayılı kararı ile kamulaştırma kararı alındığı, bu hususta Başkanlık Makamının 19/12/2025 tarihli 1237284 sayılı oluru bulunduğu,

2.Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Türkiye Vakıflar Bankası ÇANKIRI şubesine yatırılacağı,

3.Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

4.Duruşmanın 05/05/2026 günü saat 10:15'de Çankırı 3.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı; duruşmaya katılmayan kişiler hakkında yokluklarında yargılama ve işlem yapılacağı,

5. Açılacak davalarda husumetin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) yöneltilmesi gerektiği,

6.Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

7.Otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan İdare adına tesciline karar verileceği,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 02/04/2026

