Örnek No:55*

T.C.

ISPARTA

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/12 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, İstiklal 1 Mah. 29 Ada, 15 Parsel, bahçeli kargir ev nitelikli

Adresi : Isparta İli, Merkez, İstiklal-1 Mahallesi, Isparta Merkez

Yüzölçümü : 530,50 m2

İmar Durumu :İnşaat tarzı Yürürlükteki uygulama imar planına göre İskan sahasında ve yolda kalmakta olup Emsal-2.00, Yençok-17.50 (5 kat) yapılaşma koşullarına sahiptir. İmar durumuna göre taşınmazın ön cepheden yaklaşık 60,50m2 yola terki vardır.

Kıymeti : 15.915.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 12:10

Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 12:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 12:10

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 12:10

14/04/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

