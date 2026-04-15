İLAN

T.C. İZMİR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Esas No : 2025/130

Dava : Vasiyetname Açılması (El Yazılı)

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması davasında mirasçı AFRA NUR AĞAOĞLU - 40711424474 adına tüm aramalara rağmen tebligat yapılamadığından vasiyetname ve duruşma gününün ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

Müteveffa MÜNİR KUMLAR - 27698013556 el yazısıyla düzenlenen 02/05/2012 tarihli "Vasiyetnamedir Münir Kumlar Aklım ve şuurum yerinde olarak Bana ait olan 258 pafta 1094 ada 27 parselde 119 m² 3 katlı evimin 3te birini 1/3nü yani bir katını Dawn sendromlu olan torunum Nihal Şahine Hibe ettim gönül rızamla verdim Her türlü kullanımı geliratı ona aittir Kendisi muhakemesi tam olmadığından onun namına Kızım annesi veya Babasına aittir. Bu irat Ben ölünceye Kadar bana aittir. Ben öldükten Sonra Nihal Şahine aittir o ve Ailesi istemeden satılmayacaktır Nihal öldükten sonrada o 1/3 Hak Anne ve Babasına ait olacaktır kızım Nevvar Şahin Bana ait olan Diğer Miras olan Bana ait olan ne varsa Diğer Çocuklarım gibi oda Hakkını ayrıca alacaktır. Yani Bu evin 1/3 Nihal'e aittir bu 1/3Hak Çıktıktan sonra bana ait olan miraslık ne kadar yer varsa kızım Nevar Şahin diğer çocuklarım gibi oda aynı payı alacaktır. Bu 1/3 Hak Benim torum Nihal'e Bir Bağışımdır Çünki Bu torum rahatsızdır. Dünyanın çeşitli Halleri var onun insanlara muhtaç olmaması Lazımdır. Netice: Benim Bu Vasiyetime uymayan çocuklarımdan olursa uymayanın Allahın (cc) Peygamberin (S.A.V.) ve Benim Lanetim üzerine olsun iki yakası Bir Araya gelmesin Amin Mümir Kumlar" şeklinde vasiyet bırakmıştır.

Bu nedenle 40711424474 T.C. Kimlik Numaralı AFRA NUR AĞAOĞLU, duruşma günü olan 09/06/2026 günü saat 09:55'de yukarıda yazılı müteveffa MÜNİR KUMLAR tarafından düzenlettirilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususunda beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

