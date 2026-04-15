İ L A N

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/935 Esas

DAVALI : SERKAN SARIÇİÇEK - Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası:25661438184

Davacı SEVDA SARIÇİÇEK tarafından Davalı SERKAN SARIÇİÇEK aleyhine açılan çekişmeli boşanma davasına esas olmak üzere;

Mahkememizce, dosyada bulunan adresinize dava dilekçesi ve tensip tutanağı tebliğe çıkarılmış, ancak adresinizde bulunamadığınızdan tebligat yapılamamış, dava dilekçesi ve tensip tutanağı ilanen tebliğ edilmiş, bu nedenle ön inceleme tensip tutanağı ve duruşma gününün de ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin ön inceleme duruşmasının 12/05/2026 günü saat 11.10'da başlanmasına karar verilmiş olup, Sulh için gerekli hazırlığı yapmanız; duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği ve HMK 186. Madde gereğince, tahkikatın bitiminden sonra, sözlü yargılama ve hüküm için tayin olacak gün ve saatte mahkemede hazır bulunmanız, belirlenen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda hüküm verileceği, bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı ihtar olunur hususu ilanen tebliğ olunur.

