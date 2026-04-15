Örnek No:55*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2015/2503 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2015/2503 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapuda İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, KÜÇÜKÇEKMECE Mahalle/Köy, 3 Parsel, 3. KAT 21numarada kayıtlı Bağımsız Bölüm satışa çıkarılmıştır.

Mahkemece alınan bilirkişi raporu bilgileri kısmi olarak aşağıda gösterilmiştir.

İstanbul, Küçükçekmece İlçesi, Küçükçekmece Mahallesi, Cumhuriyet Mevkiinde bulunan 3 parsel sayılı 927,11m2 miktarlı kat irtifakı tesisli arsa vasıflı taşınmazda 36/960 arsa paylı 3.kat (21) bağımsız bölüm numaralı meskenin tamamının M**** Ö***** adına kayıtlı olduğu, kaydında dosya haczi ile çeşitli haciz şerhleri, beyan hanesinde "4910 parseldeki bina bu parselde tecavüzen inşa edilmiştir" beyanı mevcut olduğu, bildirilmiştir.

Adres Bilgileri: Dava konusu taşınmaz, İstanbul, Küçükçekmece İlçesi, Küçükçekmece Mahallesi, Cumhuriyet Mevkii, 3 parsel sayılı taşınmaz;

Kanarya Mahallesi, 2. Arıkuşu Sokak No:4 Daire 21 (mahallinde daire 17) kapı sayılı yerdedir.

Taşınmaz Bilgileri:İstanbul, Küçükçekmece İlçesi, Kanarya (Tapuda: Küçükçekmece) Mahallesi, 2. Arıkuşu Sokakta, tapunun 3 parsel numarasında kayıtlı ve 2. Arıkuşu Sokaktan 4 dış kapı numarası alan 927,11m2 miktarlı arsa dahilindeki kat irtifakı tesisli kargir apartmanda 36/960 arsa paylı 3.kat (21) bağımsız bölüm, (17) kapı numaralı meskenin tamamı niteliğindedir. Konu taşınmazın da yer aldığı ana bina; bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, 25 yılı geçkin ömre sahip, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı ile faal durumda olmayan asansörü mevcut, onaylı projesine göre zemin katında dört adet dükkan ile iki adet mesken, normal katlarında beşer adet meskenli, 4.katta yer alan meskenleri çatı arası piyesli daire şeklindedir. (21) bağımsız bölüm numaralı daire, ana binanın 3.normal katında yer almakta olup mahallinde 17 kapı numarası aldığı görülmüştür. Daire onaylı projesine göre antre, koridor, mutfak, balkonlu salon, üç oda, banyo, WC mahallerinden ibaret, projesi üzerinden alınan iç ölçüleri itibariyle 90,07m2 net (süpürülebilir) alana sahip, ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri laminat parke döşemeli, duvarları sıvalı ve boyalı, banyo, WC, duvarları tavana kadar fayans kaplı, mutfakta sabit tezgah ile tezgah üzerinde ahşap mutfak dolapları, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları bulunmaktadır.

Pencere doğramaları PVC ve ısıcamlı, iç kapıları yağlıboyalı ahşap kapı şeklinde olan daire doğalgaz tesisatlı ve kalorifer ısıtmalıdır.

Adresi : Kanarya Mahallesi, 2. Arıkuşu Sokak No:4 Daire 21 (Mahallinde Daire 17) Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 927,11 m2 Arsa Payı : 36/960

İmar Durumu: İmar durumu:Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 643182 sayılı imar durum belgesine göre; Küçükçekmece İlçesi, Kanarya Mahallesi, 3 parsel ve 6464 parsel sayılı taşınmazlar, 15.12.2006, 26.02.2018, 22.03.2021, 26.05.2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Küçükçekmece Merkez Revizyon Uygulama İmar Planında, plan notlarının 1.21 maddesindeki hükümlere haiz A-5 (Ayrık Nizam 5 kat) Konut Alanında kalmaktadırlar, 6464 parsel'in bir kısmı Yolda da kalmaktadır. Havamania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir denilmiştir.

Kıymeti : 2.715.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. "4910 parseldeki bina bu parselde tecavüzen inşa edilmiştir" beyanı mevcut olduğu, bildirilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 13:50

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, KÜÇÜKÇEKMECE Mahalle/Köy, CUMHURİYET Mevkii, 6464 Parsel, 503m2 yüzölçümlü tapuda arsa vasıflı taşınmazın borçlu adına kayıtlı 114/3050 hissesi satışa çıkarılmıştır. Mahkemece yapılan bilirkişi raporu kısmen aşağıda gösterilmiştir.

Taşınmaz : İstanbul, Küçükçekmece İlçesi, Küçükçekmece Mahallesi, Cumhuriyet Mevkii, 6464 parsel sayılı taşınmaz; Kanarya Mahallesi, Şahin Caddesi No:12/1 Küçükçekmece/ İstanbul adresinde yer almaktadır.

Çevresel Bilgiler: Taşınmaz1, 2 , her türlü Belediye ve alt yapı hizmetleri ile ulaşım imkanlarından kolayca faydalanabilecek konumda; İstanbul'un, Küçükçekmece İlçesi nin Kanarya mahallesinde olup, konut ve ticaret alanlarının bulunduğu lokasyonda yer almaktadır. Taşınmaz, okul, camii, hastane, spor tesisi , üniversite gibi hizmet alanlarına yakın mesafededir. Taşınmaz Sahile 320 metre E5 Karayonuna 2,75 KM kuş uçuşu mesafesindedir.

TAŞINMAZ BİLGİLERİ :İstanbul, Küçükçekmece İlçesi, Kanarya (Tapuda: Küçükçekmece) Mahallesi, Şahin Caddesinde, tapunun 6464 parsel numarasında kayıtlı ve Şahin Caddesinden 12/1 dış kapı numarası alan 503,00m2 miktarlı kayden: arsa vasıflı taşınmazın 114/3050 hissesi niteliğindedir. Şahin Caddesine paralel cephesi 15,14mt, parsel arka cephesi 15,14mt, yola dik derinliği 37,63mt ve 36,62mt olan ve tamamı 503,00m2 alana sahip, tapuda arsa vasıflı olarak kayıtlı taşınmaz üzerinde, 12/1 dış kapı numaralı, bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal kat+ çekme kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan bina yer aldığı tespit edilmiştir. Söz konusu binanın, bina ana girişinin de yer aldığı zemin katında katın tamamını ihtiva eden iş yeri, normal katlarında dörder daire, çekme katında iki daire olmak üzere 18 daire mevcut, bina zeminde 435m2 oturum alanına sahip, kapalı alanları itibariyle 3050m2 inşaat alanlı, normal kat daireleri brüt 115m2 alanlı, dış cephesi sıvalı ve boyalı, demir doğrama giriş kapılı, daireleri PVC doğramalıdır. Bina dahilinde elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları mevcut olup, taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, ulaşım imkanları elverişli olup, talep gören konut alanında yer almaktadır.

Adresi : Kanarya Mahallesi, Şahin Caddesi No:12/1 Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 503 m2Arsa Payı : 114/3050

İmar durumu: Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 643182 sayılı imar durum belgesine göre; Küçükçekmece İlçesi, Kanarya Mahallesi, 3 parsel ve 6464 parsel sayılı taşınmazlar, 15.12.2006, 26.02.2018, 22.03.2021, 26.05.2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Küçükçekmece Merkez Revizyon Uygulama İmar Planında, plan notlarının 1.21 maddesindeki hükümlere haiz A-5 (Ayrık Nizam 5 kat) Konut Alanında kalmaktadırlar,

6464 parsel'in bir kısmı Yolda da kalmaktadır. Havamania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak veİstimlak Müdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir denilmiştir.

Kıymeti : 2.480.826,88 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 14:58

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 14:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 14:58

Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 14:58

10/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

