Giriş Tarihi: 16.04.2026 00:00
Örnek No:55*
T.C. MİLAS SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU 2025/60 SATIŞ TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Memurluğumuzca satışa çıkarılan mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/60 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl Milas İlçe İsmetpaşa Mahalle 277 Ada 22 Parsel, Taşınmaz arsa niteliğinde.
Yüzölçümü : 149 m2 İmar Durumu/Şerh :Satış ilanında mevcuttur.
Kıymeti : 5.594.936,30 TL
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 14:48
Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 14:48
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 14:48
Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 14:48
E-imzalıdır. 13/04/2026
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02448250