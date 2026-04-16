T.C. ÇİVRİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından Çivril 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin; 2026/63 Esas sayılı dosyasından davalı Burhan Açar aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, İnceköy Mahallesi, 113 ada 17parsel sayılı taşınmazın 58,79 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı, Denizli ili, Çivril ilçesi, İnceköy Mahallesi, 113 ada 16parsel sayılı taşınmazın 436,84 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı, Denizli ili, Çivril ilçesi, İnceköy Mahallesi, 113 ada 15parsel sayılı taşınmazın 24,40 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı ve 5,29 m² lik kısmında mülkiyet hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği, kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,2026/64 Esas sayılı dosyasından davalı Yusuf Karagöz aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, İnceköy Mahallesi, 113 ada 37 parsel sayılı taşınmazın1.045,67 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu, 2026/65 Esas sayılı dosyasından davalı Ali Akbulut aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Savran Mahallesi, 124 ada 5 parsel taşınmazın 1.180,52 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı ve 9,52 m² lik kısmında mülkiyet hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

2026/66 Esas sayılı dosyasından davalı Pakize Oğuz aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Savran Mahallesi, 123 ada 201 parsel sayılı taşınmazın 37,12 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

2026/67 Esas sayılı dosyasından davalı Ercan Ergün aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Savran Mahallesi, 123 ada 198 parsel sayılı taşınmazın 311,22 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

2026/68 Esas sayılı dosyasından davalı Cennet Keskin, Fatma Kösen, Halime Arslan, Mete Yigit, Mustafa Yigit, Ramazan Yigit, Raziye Yigit ve Reşat Yigit aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Seraserli mahallesi, 132 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 1.013,19m² lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı, Denizli ili, Çivril ilçesi, Seraserli mahallesi, 132 ada 3 parsel sayılı taşınmazın1.198,84 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı, 26,52 m² lik kısmında mülkiyet hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

Davalı-davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne yöneltmesi gerektiği,

Davalının yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Ziraat Bankası Çivril Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.