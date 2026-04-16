T.C. OVACIK(TUNCELİ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/52 Esas

DAHİLİ DAVALI : ÖZKAN KARABUDAK, T.C: 17731720862

Davacı Maliye Hazinesi tarafından açılan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer iddiasına dayalı tapu iptal ve tescil davasının yapılan yargılamasında; dahili davalı Özkan Karabudak'a davanın bildirilmesi gerekmişse de yapılan adres araştırmalarından bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun kendisine ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce 29/01/2025 tarihinde dava konusu taşınmaz başında fen ve ziraat bilirkişileri eşliğinde keşif icra edilmiş olup keşfe müteakip bilirkişi raporları dosyaya kazandırılmıştır.

Bilirkişi raporunda özetle; "Tunceli ili, Ovacık ilçesi, Yoncalı Köyü sınırları içerisinde bulunan dava konusu 118 ada 11 parsel numaralı taşınmazda keşif günü zeminde yapılan inceleme ve gözlemler sonucu, taşınmaz üzerinde 'ekonomik amaçlara yönelik tarımsal üretim yapılmış, toprak sürülerek işlenmiş, toprak bünyesi içerindeki taş ve kayalar temizlenerek ıslah edilmiş olup, taşınmaz üzerinde emek ve sermaye harcanarak imar ihyanın oluştuğu, dava konusu 118 ada 11 parsel numaralı taşınmazın tarım toprağı sıfatı kazandığı, özel mülkiyete tabi, yöreye adapte olmuş, büyüklüğü sınırlayıcı faktör olmakla birlikte kültür bitkilerinin aile ihtiyaçları için yetiştirilebileceği tarım arazisi olduğu, üzerinde gelişmiş otunun biçilmesi suretiyle çayır olarak da kullanılabileceği; mera ile bir ilişkisinin ise bulunmadığı kanaatine varılmıştır" şeklinde tespit ve görüşlere yer verilmiştir.

Mahkememizin 08/04/2025 tarihli duruşmasında "Her ne kadar 10/09/2024 tarihli ara karara istinaden 29/01/2025 tarihinde keşif icra edilmişse de yapılan incelemede birleşen 2019/54 esas sayılı dosyada dava konusu taşınmazlar yönünden herhangi bir keşif işlemi icra edilmediği, 2019/52 dava dosyasında uyuşmazlık konusu taşınmazlar yönünden gerçekleştirilen keşif işleminde tanık ve mahalli bilirkişilerin çelişkili beyanlarda bulunmasına karşı yüksek yargının istikrarlı kararı ve 6100 sayılı HMK 261/1 hükmüne istinaden yüzleştirme işlemi yapılmadığından beyanlar arasında çelişkinin giderilmediği ayrıca bilirkişi heyetinde jeodezi bilirkişisinin yer almasının zorunlu olduğu" gerekçeleriyle yeniden keşif yapılmasına karar verilmiştir.

Mahkememizce 19/06/2025 tarihinde dava konusu taşınmaz başında fen, ziraat ve jeodezi bilirkişileri eşliğinde keşif icra edilmiş olup keşfe müteakip bilirkişi raporları dosyaya kazandırılmıştır.

Bilirkişi raporunda özetle; "Davalının dayanak kaydı olan 10.12.1966 tarih, cilt: 34, sayfa: 32'de yer alan 996 sıra numaralı tapu kaydı mevkii ve hudutları itibarıyla mahalli bilirkişi ve tanık aracılığıyla dava konusu 117 ada 5 nolu parsele uygulandığında, kaydın mevkii Yoncalı dalik mevkii okumakla taşınmazın bulunduğu mevkiye Dalik mevkii denildiği, Kuzeyi davar yolu okumakla taşınmazın kuzey doğusunda halen zeminde kullanılmakta olan ve Yoncalı Köyüne gelen taşıt yolu olduğu, güneyi ark okumakta olup taşınmazın güney sınırında boydan boya arkın mevcut olduğu, doğusu Mahmut Topuk okumakla taşınmazın doğusunda bulunan 38 parselin Topuk'lara ait olduğu, batı sınırı bor okumakla bor tabir edilen yerin ekim biçim yapılmayan kayalık zeminden oluştuğu bu kısımda taşınmazın kuzey batısında bulunan 102 ada 1 parsel sayılı orman arazisi içerisinde kaldığı, taşınmazın batısında 4 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu anlaşılmakla tapu kaydı mevki ve hudutları itibariyle dava konusu 117 ada 5 parsel sayılı ta kapsamaktadır. Tapu kaydının dayanak tescil krokisi fenni sıhhatten yoksun olup uygulama kabiliyetinin bulunmadığı, güney ve doğu sınırı sabit kabul edilerek ekli krokide mavi kalemle gösterilen 1350 m2' lik alanı kapsadığı anlaşılmıştır. Mahkemenizce yapılan keşfe esas gözlem ve incelemelerimiz ile gerek dosya muhteviyatı gerekse yasal mevzuatlar çerçevesinde; Jeodezi yönünden yapılan incelemede 1977, 1983 ve 2004 yıllarına ait hava fotoğraflarında 117 ada 5 parsel, 118 ada 11 parsel ve 137 ada 11 parsel taşınmazlarda imar ve ihyanın tamamlanmadığı ve oluşmadığı; ancak 119 ada 18 parselin 1977 yılında imar ve ihyanın davaya konu parselde tamamlandığı, ayrıca imar ve ihyanın parselin tamamını kapsadığı, 1983 yılında da imar ve ihyanın devam ettiği ve 2004 yılında imar ve ihyanın sonlandırıldığı, 117 ada 5 parselin 1977 ve 1983 yıllarındaki hava fotoğraflarında parselin güney hududunda hark oluşumunun olduğu sabit kaldığı ancak 2004 yılındaki hava fotoğrafında hark oluşumuna rastlanılmadığı, davaya konu 118 ada 11 parselin güney ve kuzey hudutlarında hark oluşumu mevcut olduğu sabit kaldığı ancak 2004 yılındaki hava fotoğrafında hark oluşumuna rastlanılmadığı, 119 ada 18 parselin güneybatı ve kuzey hudutlarında hark oluşumu mevcut olduğu ancak 2004 yılındaki hava fotoğrafında güneybatı hududunda bulunan hark oluşumuna rastlanılmadığı, Davaya konu 117 ada 5 ve 118 ada 11 parselin hudutlarında yol geçiş güzergâhına rastlanıldığı hava fotoğraflarında belirtilen tarihlerde sabit kaldığı, dava konusu 117 ada 5 parsel, 118 ada 11 parsel ve 137 ada 11 parsel taşınmazlarda tarımsal üretim faaliyetinin yapılmadığı ancak 118 Ada 11 nolu parselin toprak yapısı, bitki örtüsü, çevre parsellerin fiziki durumları, toprakta tarımsal amaçlı işlemeden kaynaklanan değişim, toprağın taşlılık durumu ve üzerinde yapılan toprak ıslah ve ihya çalışmaları dikkate alındığında, uygun ve modern tarım teknikleri kullanılması durumunda nadasa yer verilmeden, münavebeli olarak her yıl ürün almanın mümkün olduğu kültür arazilerinin taşıdığı özelliklere sahip olduğu kanaatine varılmıştır" şeklinde tespit ve görüşlere yer verilmiştir.

Mahkememizce 05/05/2026 günü saat: 16:40'da ifa edilecek duruşmada muhatap Özkan Karabudak'ın bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi gerektiği aksi takdirde yargılamaya ilgilisinin yokluğunda devam olunarak karar verilebileceği, bilirkişi raporlarına karşı iki hafta içerisinde beyan ve itirazlarını sunulabileceği hususlarının bu ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün sonra ilgilisine tebliğ edilmiş sayılacağı, bilirkişi raporları ve son duruşma zaptının duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.