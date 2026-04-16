T.C. UŞAK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'nce Yatırım Programında 18D001400 proje numarası ile yer alan 154 Kv Afyon 1 - Uşak Brş. N. - Karma OSBEnerji İletim Hattıgüzergahına isabet eden; Uşak ili Merkez ilçesi Kapaklar köyü Değirmen Deresi mevkii 169 ada 1 parselde kayıtlı tarla vasfındaki 18953,05 m² yüz ölçümlü taşınmaz malın kamulaştırma yoluyla 1365,62 m²'lik kısmı için irtifak hakkı ve 61,88 m²'lik kısmı için mülkiyet hakkı kamulaştırma bedelinin tespiti ile kamulaştırılmasına karar verilmiş olmakla; davalılar Alaaddin MADEN, Aylar MADEN, Emin MADEN, Enver MADEN, Nurettin MADEN, Oğuzhan MADEN'e ait taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın irtifak ve mülkiyet hakkının tapuya davacı adına tescili için Mahkememizin 2026/109 Esas sırasında dava açılmıştır. a-İlgililerin tebligat ve ilan tarihinden itibaren Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,b-İlgililerin kamulaştırma işlemine karşı Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açması ve dava açtığına ve yürütmenin durdurulmasına dair karar aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde davacı tarafından talep edilen irtifak veya mülkiyet haklarının tapuya tescil edileceği,

c-Açılacak davada husumetin Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği,

d-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Uşak Şubesi nezdinde açılacak vadeli hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve delillerin ilan ve taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

e-İlgililerin iki haftalık süre içerisinde delil ve savunmalarını bildirmedikleri takdirde Yargılamanın yokluklarında yapılıp karar verileceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca İLAN olunur.